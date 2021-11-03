Лондон – лучший город для инвестиций в недвижимость

Лидер 2020 года сдал позиции

Итоги исследования европейских рынков недвижимости Urban Land Institute и PwC приводит The Times. Для исследования был проведен опрос 850 европейских инвесторов, девелоперов, кредиторов и управляющих активами.

Респонденты указали, что уверенность в европейском рынке недвижимости достигла наивысшего уровня за последние семь лет. Почти 50% опрошенных полагает, что уровень доверия на рынке, прибыльность инвестиций и даже число сотрудников, занятых в европейской индустрии недвижимости, продолжат расти и впредь.

Отмечается, что британская столица обогнала Берлин и Париж благодаря более выгодному соотношению цены, качества и прибыли: в индексе прибыльности инвестиционная недвижимость Лондона опередила примерно на 1% недвижимость в городах континентальной Европы, следующих за Лондоном. К числу преимуществ столицы Соединенного Королевства отнесли также снижение цен по сравнению с континентом, последовавшее за Брекситом.

Ранее сообщалось о возможном резком повышении процентной ставки по новой ипотеке с фиксированной на два года ставкой на 0,5 процентных пункта (до 1,7%) к концу 2022 года. Это значит, что по кредиту в размере £200 тыс. ежемесячный платеж вырастет примерно на £50. Удорожание ипотеки будет продиктовано инфляцией, которая, по мнению экспертов, в 2022 году останется в Британии на повышенном уровне. Инфляция также приведет к увеличению размера взносов в систему социального страхования и росту ставки муниципального налога.