Монумент «Восшествие»: дань уважения королеве или эковандализм?

Спорный памятник установят в Нортумберленде

Государственный инспектор по планированию поддержал идею возведения скульптуры Ascendant в ознаменование 70-летия пребывания Елизаветы II на престоле, сообщает The Guardian. Таким образом, чиновник отменил решение совета графства Нортумберленд 2019 года об отказе в разрешении на строительство. Сторонники строительства могут приступить к реализации своих планов по установке сооружения, почти в три раза большего, чем «Ангел Севера» Энтони Гормли.

Монумент Ascendant («Восшествие», «Восходящий») спроектирован художником Саймоном Хитченсом как дань уважения королеве к ее платиновому юбилею царствования. Конструкция прорежет холм и будет возвышаться над ним, напоминая нож, парус или перо. К памятнику будет проложена пешеходная тропа.

Проект монумента вызвал ожесточенные споры. Сторонники находят работу достойной для празднования рекордного пребывания Елизаветы II на троне. Противники же называют ее эковандализмом и архаикой. «Такое хорошо бы смотрелось в Восточной Европе времен «Железного занавеса», – считает местная активистка Мэри Энн Роджерс. Она соучредитель группы Keep the Wannies Wild, 2 000 членов которой борются с возведением монумента. «Я абсолютно раздавлена, – говорит Роджерс. – Я живу всего в паре миль отсюда, это действительно особое место. Я прихожу сюда погулять, помолчать и послушать птиц, и я в шоке от того, что здесь собираются устроить что-то настолько безумное».

Владелец земли и инициатор возведения памятника Ascendant, Теренс Кирли, 3-й виконт Девонпорт, убежден, что строительство окажет минимальное влияние на окружающую среду.