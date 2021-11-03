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На календаре – усябрь!

На календаре – усябрь!

1 ноября сотни тысяч мужчин на 30 дней откладывают в сторону бритвы: на дворе то ли «небритябрь», то ли «усябрь», в общем, Movember – время отращивать усы и собирать деньги.  Деятельность фонда Movember направлена на исследования в области мужской онкологии и предотвращение суицида среди мужчин.

Первые ростки

Как и многие веселые мужские проекты, движение Movember зародилось за бутылкой пива. Шел 2003 год, на улицах Мельбурна вечерело. Будущий сооснователь Movember Трэвис Гароун и его брат Адам выпивали с друзьями, и разговор зашел о возвращении моды 70-х: джинсов с низкой посадкой и принтов пейсли. Но, заметили друзья, усы, главный символ мужественности этого десятилетия, в списке не значился. Чем больше пива было выпито, тем отчетливее вырисовывалась миссия – вернуть миру усы! Смеха ради они заключили пакт – отращивать усы в течение месяца, а в конце закатить вечеринку с присуждением приза за лучшие и худшие усы.

MovemberНа австралийском сленге mo – сокращение от moustache (усы); на календаре был октябрь, так что название придумали быстро. В первом «небритябре» участвовали 30 человек, а в 2008 году участников уже было 170 тысяч, и сбор составил $15 млн – неплохо для пивных посиделок! Несомненно, до появления хипстеров «усобратья» резко выделялись на фоне гладколицего большинства в далеком 2003-м. Вечеринка удалась, и братья-основатели решили, что в следующем году «надо повторить».

«Идею поддержать благотворительность нам подарили женщины и их усилия по сбору средств для борьбы с раком груди, – говорит Адам. – Мы поняли, что в мире нет движения, которое бы собирало средства для исследования проблем мужского здоровья. Рак простаты по количеству диагностируемых – это как мужской вариант рака груди у женщин. Мы решили соединить отращивание усов и борьбу с раком». В 2004 году 240 усачей собрали $54 тыс., а средства передали в Prostate Cancer Foundation. В 2007-м официальная благотворительная организация Movember привезла «небритябрь» в Канаду, а затем – в Великобританию и США. Сегодня о бритвенных принадлежностях забывают мужчины в 21 стране мира. К движению подключились и женщины, которых называют Mo Sistas.

Зачем нам «усябрь»?

А что, спрашивают скептики, усы помогают от рака или депрессии? Наверняка некоторым мужчинам само участие во месячном флешмобе помогает морально. И, несомненно, более $600 млн, собранных усачами, помогли организациям, которые занимаются проблемами мужского здоровья – морального и физического. Три четверти самоубийц – мужчины: каждый день в Великобритании кончают с жизнью 12 представителей мужского пола. Каждые 45 минут в Великобритании от рака простаты – самого распространенного онкозаболевания у мужчин – умирает один человек.

Девиз «небритября» – Grow a Mo, save a bro, то есть «отрасти усы – спаси брата». Понятно, усы – лишь повод привлечь внимание к проблеме, будь то рак, суицид или депрессия, и к работе организаций, которые работают над их решением. «Наша цель – на четверть уменьшить количество самоубийств среди мужчин к 2030 году и наполовину уменьшить количество смертей от рака простаты и яичек», – говорит Адам Гароун.

Франсиско Пай (Бразилия, проживает в Брайтоне): узнал об акции из соцсетей

Movember_FransiscoPai

«Мой отец носил усы, и я хотел узнать, будем ли мы похожи, если я отращу усы. Я немного смухлевал – я сбрил бороду и оставил чуток волос над верхней губой. Большинство людей, включая жену, решили, что с усами я выгляжу как порнозвезда 80-х и этот ужас надо сбрить немедленно. Но я дотерпел до конца месяца. Я не люблю просить друзей об одолжениях, а тем более о деньгах, поэтому собрал я немного. Я даже расстроился, но сам опыт мне понравился – было весело».

Movember-Michael-PottsМайкл Поттс (Южная Африка, проживает в Амстердаме): узнал об акции во время трансляции матча регби, когда увидел усатую команду австралийских спортсменов

«Я рискнул подключиться к движению, только когда коллеги на работе объединились в команду. Собрали мы всего £400; я – больше всех. Я отрастил стандартные усы, но потом подбрил их по фасону «карандаш», как у комика Грэма Хилла. В Голландии мало кто знал о Movember – от меня даже собаки шарахались. В зеркало я смотрел со смесью гордости и отвращения».

Джонатан Лиминг (Великобритания, проживает в Сиднее): узнал об акции от работников благотворительного фонда Orchid

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«В 2005 году я рухнул прямо посреди улицы от болевого прострела в области промежности. Доктора поставили диагноз – рак яичек. Если бы я знал о том, как важно проходить регулярные осмотры, рак диагностировали бы раньше, и мне бы не пришлось проходить через ампутацию. Я семь раз участвовал в Movember: в 2015-м даже собрал команду из 22 человек. Многие участвовали просто ради шутки. Благодаря участию в этом мероприятии я узнал о целой сфере проблем в области психического здоровья. Сегодня я работаю в компании Suicide Prevention Australia – самой крупной в Австралии».

Movember-Al-Scott-GoddardАлистер Скотт-Годдард (Великобритания, проживает в Лондоне): узнал об акции от друга, который заболел раком

«В 1994 году мой друг Хью за пинтой рассказал мне, что у него рак яичек. Я подумал, что немногие мужчины с легкостью идут к доктору, когда у них «там» проблемы. Тем более они редко делятся информацией с друзьями. В 2006 году я с энтузиазмом стал отращивать усы в ноябре: минимум усилий и максимум отдачи. За десять лет я собрал, наверное, £5 тыс., при этом не пробежав ни одного марафона! Я всегда сбриваю усы 1 декабря: с ними я похож на Адольфа Гитлера».

Правила участия 

«Let’s change the face of men’s health», – говорят основатели. Вот как можете изменить «лицо мужского здоровья» лично вы.

Принять участие в Movember может любой мужчина. Главное, начать «усябрь» с гладко выбритым лицом и не сбривать усы 30 дней!

Борода не считается! Отращивать нужно именно усы, а вот уж их фасон – личный выбор каждого.

Все желающие могут создать аккаунт на сайте uk.movember.com/register и начать сбор средств. Растить усы можно одному или командой.

Безусые друзья и подруги тоже могут зарегистрироваться на Movember.com. У них есть две опции: Move – торжественно пообещать и пройти-пробежать-прогрести определенную дистанцию или Host – организовать мероприятие в поддержку «усача».

Можно перевести средства в сам фонд Movember или поддержать фунтом Mo Bro или Mo Sista, то есть мужчину или женщину-участника.

На сайте uk.movember.com/events можно найти список мероприятий месяца, в том числе итоговых, где будут награждены обладатели самых впечатляющих усов и названы участники и команды, которые собрали наибольшие суммы пожертвований.

Подготовила Елена Лео

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