Прикоснуться к природе, или Где в Англии можно встретить диких животных

В Англии много парков и ферм, где можно почувствовать себя частью мироздания. Сегодня расскажем о том, где и каких животных можно встретить на английских просторах.

Этот дикий Лондон

В столице обитает около 13 тысяч видов животных, и это неудивительно: в Лондоне почти 3 тысячи парков, больших и маленьких, огромное количество садовых участков и более 8 миллионов деревьев. Столица Великобритании считается одним из самых зеленых городов мира, по сути, это один огромный парк, где прячутся разнообразные растения и животные (а зачастую вовсе и не прячутся).

Белками никого сейчас не удивить: рыжие и серые попрошайки подстерегают вас практически везде. Пройдитесь по Сент-Джеймсскому парку, и вы увидите, как они без устали скачут с ветки на ветку. А если прихватите с собой орешки, то зверьки будут следить за вами глазками-бусинками, ожидая очередной порции лакомства. Так же ведут себя лебеди: в любом пруду Лондона обязательно встретятся эти гордые красавцы, которые так и ждут вашего приближения, точнее, обеда. А вот хлебом кормить лебедей нельзя. Они, конечно, с удовольствием его едят, но потом страдают болезнями желудка, так что лучше придержать сэндвичи для себя.

На столичных улицах нередко можно увидеть лис, однако не беспокойтесь: бешенство вам не грозит. К людям они близко не подходят, но и не пугаются такого соседства. Правда, это не значит, что нужно кидаться к лисам с объятьями: они, конечно, пушистые и милые, но все же хищники. Иногда ночью можно услышать пронзительный крик: значит, рыжие что-то не поделили.

Там же, в Сент-Джеймсском парке (а также в Кенсингтонском), можно встретить… попугаев. Да-да, как в тропиках, в самом центре Лондона живут стаи попугаев, с шумом перелетая из одного парка в другой.

Россия, кстати, внесла вклад в лондонскую фауну: в далеком 1664 году российский посол привез в дар Карлу II несколько пеликанов. На удивление всем, они прижились, и теперь их можно наблюдать в том же парке Сент-Джеймс. Они не покидают его, хотя был случай, когда один пеликан пытался улизнуть на разведку в лондонский зоопарк и стащить рыбу, но потом, видимо, пеликаны угомонились – поняли, что их «и здесь неплохо кормят», – и уже не покидали пределы парка.

Экзотические павлины освоили Холланд-парк, где находится знаменитый японский сад Киото. Об этой лондонской достопримечательности мы уже писали в одном из прошлых номеров. Здесь, в павлиньем уголке, эти царственные птицы вальяжно разгуливают, ничуть не опасаясь человека. А если повезет, самец продемонстрирует себя во всей красе, раскрыв шикарный хвост. Служители парка предупреждают: павлины настолько свободно себя здесь чувствуют, что не прочь прогуляться и по ближайшим окрестностям. Так что не удивляйтесь, если рядом на автобусной остановке встретите роскошного пернатого.

Если вы действительно хотите соприкоснуться с дикой природой в черте города, отправляйтесь в Ричмонд-парк. Какой только живности тут нет: лисы, барсуки, белки и, конечно, олени. Здесь самая большая популяция оленей, живущих в Лондоне. Основанный в XVII веке Карлом I как олений заповедник, Ричмонд-парк со временем стал крупнейшим королевским парком для охоты. Сейчас это национальный природный заповедник с более чем 630 оленями. Они привыкли к человеку и могут подойти совсем близко, поэтому есть шанс сделать красивые фотографии. Минимальное безопасное расстояние – не менее 50 метров, о чем служители парка постоянно напоминают посетителям.

Обезьяний остров

Если хочется экзотики, отправляйтесь в Trentham Monkey Forest – настоящий обезьяний остров! 140 берберийских макак безмятежно гуляют и наслаждаются жизнью в дикой природе. Никаких клеток или решеток – полная свобода. Обезьяний парк появился в 2005 году, когда организаторы открыли подобные во Франции и Германии. Берберийские макаки занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения из-за незаконной торговли, потому так важно показать их в естественной среде обитания и сохранить популяцию.

Хотите получить невероятные эмоции? Завтрак с обезьянами вам точно заполнится надолго. За £100 вы приобретаете возможность побывать в парке до открытия и в сопровождении сотрудников покормить мартышек, а потом и самому можно подкрепиться в банановом кафе. Гладить или кормить мартышек без сопровождения работников обезьяньего острова строго запрещается. Услуга настолько популярна, что билеты распродаются мгновенно, так что следите за новостями на сайте.

Парк закрывается на зимнее время с 1 ноября по конец февраля. Но перед Рождеством есть шанс урвать несколько билетиков. Дальнейшее расписание можно найти на сайте парка monkey-forest.com.

Билеты: взрослый – £9,50, детский (3–14 лет) – £7,50

Адрес: Trentham Estate, Stone Rd, Tittensor, Stoke-on-Trent ST12 9HR

Ферма бабочек

В городе Шекспира – Стратфорде-на-Эйвоне находится крупнейшая ферма бабочек. Более 250 красивейших особей из разных стран порхают среди экзотических цветов. Удивительные растения, шум водопадов и вечное тепло создают ощущение, что вы оказались в тропиках. Вы когда-нибудь видели, как из гусеницы появляется бабочка? Здесь можно наблюдать весь этот волшебный процесс полностью, проследить весь путь с момента возникновения маленького яйца, из которого вылупляется гусеница, до той минуты, когда появляется кокон. На деревьях здесь сотни коконов, которые можно рассмотреть поближе, но, конечно, нельзя их трогать.

Также можно понаблюдать за тайной жизнью других насекомых: как трудолюбивые муравьишки таскают веточки в свои муравейники, как улитки дерутся своими рожками и передвигаются с не совсем улиточной скоростью, как паучки плетут свои сети. А те, кто посмелее, могут поласкать африканскую улитку или подержать гигантскую многоножку, приблизиться к мадагаскарским шипящим тараканам и полюбоваться палочником.

В кустах можно увидеть игуан. Пруденс и Бенни обожают прятаться среди ветвей деревьев и греться на камнях. Также среди обитателей английских «тропиков» много красочных птичек, в том числе попугаев.

Расписание фермы можно уточнить на сайте butterflyfarm.co.uk .

Билеты: взрослый – £7,95, детский (3–16 лет) – £6,95. Есть студенческие и пенсионные билеты.

Адрес: Swan’s Nest Lane, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 7LS

Пчелиная ферма

Как из цветка получается мед? Почему пчелы считаются самыми трудолюбивыми насекомыми? Если это вам интересно, то стоит посетить пчелиную ферму. Опытные пчеловоды подробно расскажут вам о процессе «производства» меда. Можно даже подглядеть, как живут полосатые труженицы в ульях, и подержать соты (конечно, облачившись в специальный защитный костюм). Также можно увидеть тысячи растений, благоприятных для пчел, и даже осенью найдется то, что их привлекает.

Пчелиная ферма существует более 70 лет, с тех пор как Джордж Уоллес, ее основатель, прочитал книгу о пчеловодстве и купил пару ульев. Он посвятил всю свою жизнь пчелам и передал знания сыновьям, которые сейчас управляют фермой. В свое время Уоллес, помимо добычи меда, освоил изготовление медового мармелада, медовой горчицы, разработал новые продукты на основе меда (например, полироль для мебели и средства по уходу за кожей). В настоящее время это одна из самых больших медовых ферм в Англии. Постройка напоминает соты: участки соединяются вместе в один большой шестиугольник.

Посетителям покажут, как мед попадает в баночки. Ну и кто откажется от дегустации меда? Винни-Пуху эта экскурсия точно бы понравилась! Советуем завернуть в местный ресторанчик и прикупить пару баночек настоящего меда в фермерском магазине.

Дополнительную информацию вы найдете на сайте quincehoneyfarm.co.uk .

Билеты: взрослый и детский (старше 4 лет) – £13, детский (2–4 года) – £9

Адрес: Aller Cross, South Molton, Devon, EX36 3RD

Фермы альпак и лам

Эти животные появились на британских фермах не так давно. Если вы не эксперт, то сложно будет отличить с ходу альпаку от ламы: ламы немного больше, и ушки у них напоминают бананы. Оба этих вида – из верблюжьего семейства (если что им не нравится, то готовы плюнуть на все или на всех). Ламы и альпаки особенно полюбились фермерам Британии за высококачественную шерсть. Кроме того, животные могут быть сторожевыми.

Alpaca Evolution – самая большая ферма альпак не только в Британии, но и в Европе. Более 950 обаятельных парнокопытных живут на огромной территории. Можно прогуляться с альпакой, держа ее на поводке, в сопровождении работника. Можно принять участие в кормлении, стрижке, ухаживать за малышами, а также на целый день погрузиться в фермерские будни. А в небольшом магазинчике посетителям предлагают свитеры, тапочки, носки, подушки из шерсти альпак.

Расписание и цены можно уточнить на сайте alpacaevolution.com.

Адрес: Fair Winter Farm, Buckingham Road, Singleborough, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK17 0RB

Charnwood Forest Alpacas – ферма чуть поменьше, но одна из первых, которая стала разводить альпак. За полтора часа в компании с милыми пушистиками можно получить массу удовольствия, заряд энергии и сделать прекрасные фотографии.

Помимо альпак, на ферме есть ослики, с которыми тоже можно прогуляться. А если кто-то из них заупрямится, работники фермы покажут вам, как причесать маленького упрямца и накормить любимым лакомством. Кроме того, тут живут лошади, овцы, кролики. День на такой ферме поможет вам полностью отключиться от городской суеты и отвлечься от ежедневных проблем. После прогулки можно подкрепиться в местном кафе и выпить чашечку ароматного чая с пирожными.

Расписание и цены можно уточнить на сайте pukkapacas.com .

Адрес: Charnwood Forest Alpacas, Ashby Road, Boundary, DE11 7BA

***

Провести выходные на воздухе и прикоснуться к дикой природе – это прекрасная возможность сделать перезагрузку, «зарядить батарейки» и подарить незабываемые эмоции себе и своим близким. Такое путешествие запомнится надолго!

Подготовила Оксана Кеш