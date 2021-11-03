Парк Камли-стрит снова открыт

Территория полностью обновлена

Небольшой (около гектара) парк-заповедник Camley Street Natural Park открылся после реконструкции, которая шла с 2017 года. Оценить поразительное разнообразие деревьев, трав, насекомых и диких животных предлагает Time Out London.

Заповедник считается парком с 1985 года, а его история восходит к XVIII веку, когда здесь была промышленная зона. До 1960-х годов это место использовалось в качестве угольного отвала для железной дороги, а впоследствии было заброшено. Природа отвоевала свое: на насыпях выросли деревья, в низинах появились болотца, а сформировавшаяся среда привлекла новых обитателей. Лондонский фонд дикой природы провел кампанию по спасению территории от перепланировки и застройки – и преуспел.

В рамках реконструкции в Camley Street Natural Park появились центр для посетителей и кафе. Была улучшена среда обитания для местной фауны – от лягушек и насекомых до белок и других зверей. Администрация парка вместе с волонтерами создает репозитарий бабочек и других беспозвоночных, за которыми можно наблюдать в течение всего их жизненного цикла. По утверждению обозревателя Time Out, в заповеднике можно с пользой и интересом провести целый день – и даже заблудиться в зарослях тростника и рощах на берегу канала в самом центре Лондона. Предусмотрены семейные и школьные экскурсии. Парк открыт для посещения с 10:00 до 16:00 со среды по воскресенье.