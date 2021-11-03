Страхование: как защитить ипотеку

Ситуация с COVID-19 показала, как беззащитен может быть каждый из нас перед лицом эпидемии.
Ипотечный кредит – одно из самых больших финансовых обязательств для семьи. Средний срок ипотечного кредита составляет 25 лет. Многие семьи имеют только одного кормильца – в случае его смерти им будет очень трудно продолжать выплаты, если нет страховки, а возможно, даже придется продать дом.
Как же защитить себя и свою семью от потери недвижимости в случае болезни, утраты трудоспособности или смерти? Хорошим решением может быть страхование.
При получении ипотечного кредита обязательно страхование недвижимости – она станет залогом сделки. Такая страховка защитит вашу недвижимость при пожаре, наводнении или других стихийных бедствиях. Однако банки рекомендуют клиентам рассмотреть и другие виды страхования, которые позволят не потерять дом, если возникли проблемы со здоровьем или ушел из жизни кто-то из членов семьи.
Ниже я назову основные виды страхования, которые помогут обеспечить выплаты по ипотечному кредиту.
Страхование жизни
Life Insurance (страхование жизни) – в случае смерти клиента выплачивается фиксированная сумма.
Decreasing Life Insurance – в случае смерти клиента выплачивается остаток ипотечного кредита. Эта страховка дешевле страхования жизни. Сумма ипотечного кредита со временем уменьшается, поскольку вы постепенно выплачиваете долг банку, а страховка позволит выплатить остаток долга на момент смерти.
Размер ежемесячных платежей по таким страховкам будет зависеть от суммы ипотечного кредита, возраста застрахованного клиента, состояния его здоровья, наличия или отсутствия у него вредных привычек, семейной медицинской истории и т. д.
Страхование на случай потери трудоспособности
Decreasing Critical Illness
– инфаркт;
– инсульт;
– слепота;
– рак;
– потеря слуха;
– потеря речи;
– множественные ожоги (более 20% тела);
– болезнь Паркинсона.
Список включает в себя 35 заболеваний.
Страхование от несчастных случаев
Компенсация будет назначена в случае травмы, увечья либо смерти от несчастного случая. В условиях такой страховки обозначено, какие суммы компания выплатит клиенту при переломах, ожогах, различных травмах и увечьях. Некоторые страховые компании выплачивают компенсацию за каждый день пребывания в больнице, если вы попали туда в результате несчастного случая.
В отличие от других видов страхования, сумма платежей по страховке от несчастного случая не зависит от возраста и состояния здоровья клиента. Некоторые страховые компании могут также за небольшую сумму добавить к этой страховке покрытие, распространяющееся на детей.
Страхование доходов на случай болезни
Income Protection позволяет клиенту сохранить доход, если он не сможет работать из-за болезни. В зависимости от того, какие условия страхования вы выберете, страховая компания будет выплачивать вам до 60% от вашего дохода ежемесячно до тех пор, пока вы не сможете вернуться на работу. Такая страховка особенно актуальна для тех, кто работает на себя (self-employed), поскольку, в отличие от наемных работников, индивидуальные предприниматели не могут рассчитывать на оплату больничного.
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В соответствии с жизненными и финансовыми обстоятельствами каждого клиента я могу рекомендовать различные схемы страхования, которые позволят максимально покрыть возможные риски.
Покупка недвижимости в Великобритании – это стресс, а также затраты денег и времени, которые не всегда приводят к желаемому результату. Наши опыт и знания позволяют помогать членам русскоговорящего сообщества в покупке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.
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