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Строительство «умных» автомагистралей хотят отложить

Строительство «умных» автомагистралей хотят отложить
Фотоcommons.wikipedia.org

Требуется больше доказательств их безопасности

Парламентарии раскритиковали проект министра транспорта Гранта Шаппса, сообщает The Guardian. Строительство смарт-шоссе следует приостановить до тех пор, пока не будут обеспечены обещанные меры по повышению безопасности и не появится внушающая доверие система оценки рисков, полагают депутаты.

Хотя правительство утверждает, что «умные» автомагистрали так же безопасны, как и обычные, законодатели заявили, что необходимы как минимум пять лет сбора данных по всем видам автодорог, управляющих скоростью потока с помощью электронных знаков и не имеющих твердой обочины.

В отчете комитета по транспорту говорится, что представленные правительством доводы в пользу проекта оказались «недостаточными и непоследовательными». По словам парламентариев, требуется переоборудовать дополнительные зоны аварийных укрытий на существующих автомагистралях так, чтобы расстояние между ними не превышало 1 мили, а по возможности – 0,75 мили. Правила дорожного движения должны быть дополнены инструкциями для водителей по созданию «коридоров безопасности», чтобы аварийные службы могли без задержек добраться до места происшествий. 

Согласно последнему опросу, менее чем половине (48%) автомобилистов Великобритании известны правила использования «умных» дорог. Примерно один из четырех (27%) водителей знает об «умных» магистралях, но не изучал правила движения по ним. 

Рассмотрение парламентариями проблемы «умных» дорог было вызвано гибелью автомобилистов, сбитых на проезжей части после того, как их машины вышли из строя во время поездки. В начале ноября родственники погибших водителей вышли на демонстрацию, принеся к воротам парламента 38 картонных гробов – по числу отнятых «умными» дорогами жизней. 

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