Акне у взрослых: разговор с косметологом

Воспалительные процессы на коже, в том числе акне, – это проблема, с которой чаще всего сталкиваются подростки, но что делать, если прыщи беспокоят и в зрелом возрасте? Что является причиной возникновения различных воспалений на коже и как с ними бороться? Об этом в интервью газете «Англия» рассказала косметолог Тая Амбер (TayaAmber.co.uk).

– В чем разница между акне у подростков и взрослых?

– Появление угревой сыпи, или акне, связано с нарушением работы сальных желез. Акне может проявляться как у мужчин, так и у женщин. Если в юности воспалительный процесс чаще всего возникает в Т-образной зоне лица, то у людей постарше акне подвержены нижняя треть лица и шея, прыщи становятся более глубокими и воспаленными (образуются в виде болезненных узлов – папул), а кожа – неровной и бугристой. Могут даже образоваться кисты. Лечить взрослую кожу значительно сложнее, потому что цикл ее обновления занимает от 60 дней и более, при этом следы после акне до конца не проходят.

– Почему кожные воспаления проявляются у взрослых и подвержены ли им те, у кого в юности не было проблем с кожей?

– С возрастом у человека меняется гормональный фон. Это может быть вызвано различными причинами: заболеваниями эндокринной системы, половых органов, желудочно-кишечного тракта, выкидышем, сбоем менструального цикла, приемом гормональных контрацептивов или отказом от них, предменструальным синдромом и т. д. Когда мы лечим какие-либо заболевания, порой забываем о том, что медикаменты могут влиять на состояние кожи и вызывать аллергические реакции. Также к воспалительным процессам на коже могут привести сверхчувствительность к бактериям p’acne и гиперандрогения – повышенное содержание андрогенов (мужских половых гормонов), способствующих закупорке сальных желез.

Кроме того, благоприятную среду для кожных высыпаний создает неправильное питание, а именно употребление быстрых углеводов, жирной пищи, большого количества сахара и алкоголя. Курение становится причиной не только плохого цвета лица и появления сосудистой сеточки, но и воспалений. Смена климата тоже может способствовать появлению акне, поскольку из-за жаркого и влажного воздуха бактерии на поверхности кожи быстрее размножаются. Извечными врагами здоровой и красивой кожи являются стресс и недосып. В такие моменты начинает активно вырабатываться кортизол, который стимулирует работу сальных желез, а значит, закупориваются поры. Комедоны также могут образовываться из-за чувствительности к ультрафиолетовым излучениям, наследственности и генетической предрасположенности. Появлению акне способствуют и неправильно подобранные средства по уходу за кожей лица: например, жесткие скрабы и пилинги нарушают работу сальных желез.

– Как правильно лечить угревую сыпь?

– Категорически не рекомендую как прятать акне под макияжем, так и игнорировать проблему. Прыщи сами по себе не пройдут, поэтому я всегда рекомендую обращаться к специалистам. Врач-дерматолог или косметолог поможет собрать полный анамнез вашего здоровья, подберет правильный уход. Чаще всего дерматологи работают совместно с эндокринологами, гинекологами, гастроэнтерологами, которые при необходимости назначат медикаменты для борьбы с акне. Это могут быть гормональные препараты, антибиотики, антигистаминные средства на основе ретиноидов. В данном случае терапия будет направлена на снижение выработки кожного сала.

– А какие советы вы можете дать для лечения кожи в домашних условиях?

– В первую очередь сбалансируйте свой рацион питания, ведите дневник и наблюдайте, какие продукты вызывают аллергическую реакцию или высыпания на коже. Следите за гигиеной: как можно чаще меняйте наволочку, полотенце для лица используйте только один раз, а затем отправляйте в стирку. Прикасайтесь к лицу только чистыми руками. И ни в коем случае не давите прыщи – вы можете сделать только хуже и распространить бактерии. Не экспериментируйте с домашними средствами, помните, что кожа с акне очень чувствительна и требует бережного ухода. Обязательно наносите солнцезащитный крем с SPF 20+ или больше.

Кроме того, пейте чистую негазированную воду, уменьшите потребление газированных напитков, сладких соков, алкоголя, попробуйте на какое-то время исключить из рациона молоко и посмотреть, как будет реагировать кожа. Во время занятий спортом и перед сном удаляйте косметику, кожа должна быть чистой.

Не занимайтесь самолечением: если вы чувствуете, что ваше здоровье не в лучшей форме, то обратитесь к врачу. Помните, что борьба с воспалениями на коже должна быть комплексной, когда пациент и специалист работают в тандеме. Если вы принимаете какие-то медикаменты, которые негативно влияют на состояние кожи, попросите врача назначить назначить их аналог. Если вы переживаете сложный период и находитесь в состоянии стресса, попробуйте или записаться к психологу, выговориться, или найти то, что будет радовать вас и мотивировать к здоровому образу жизни.

– Какие салонные процедуры подходят при лечении акне?

– В косметологическом кабинете вам могут предложить следующие процедуры.

Лазер: помогает справиться со следами после акне и является хорошей профилактикой против появления новых высыпаний, не вызывая повреждений кожного покрова. Задача лазера – лечение источника заболевания и внешних симптомов. Для снятия воспалительного процесса необходимо пройти 23 сеанса. Для того чтобы избавиться от акне полностью, потребуется более длительный период.

IPL: процедура направлена на устранение p’acne, акне, пигментации и покраснений. Световые импульсы проникают через кожу и генерируют тепло. Таким образом, происходит целенаправленное воздействие на кожные дефекты. Сеанс длится 15–20 минут. Вы можете ощутить легкое жжение, но только на протяжении процедуры. Курс состоит из 3–6 визитов с интервалом в 2 недели.

Пилинги: их подбирают под определенный тип кожи. На поверхностный слой наносятся фруктовые кислоты, которые помогают избавиться от мертвых клеток, за счет чего происходит выработка коллагена и повышаются эластичность и упругость кожи. Косметолог назначает курс индивидуально по прописанному плану. Обычно это от 1 до 3 сеансов, которые проводят раз в неделю.

Светотерапия: ее можно делать в любое время года, она безболезненная и проводится без каких-либо медикаментов. Светотерапия неинвазивная и безопасная, поэтому подходит абсолютно всем. Сеанс длится 20 минут, достаточно одного в неделю. Результаты вы увидите через 4–8 процедур. Синий коротковолновый свет гарантирует гибель бактерий, провоцирующих развитие акне. Голубой свет обновляет кожу и заживляет ранки, а также предотвращает появление рубцов. Красный свет ускоряет кровообращение в дерме, потому что проникает намного глубже, чем синий. Светотерапия стимулирует клетки кожи (фибропласты), усиливает синтез коллагена и эластина, укрепляет местный иммунитет и является хорошей профилактикой старения кожи.

Плазматерапия: инъекции проводятся строго под присмотром врача. Они помогают избавиться от атрофических и нормотрофических рубцов, шрамов. Плазма содержит огромное число тромбоцитов, стимулирующих появление новых соединительнотканных клеток, усиливает выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Этот метод считается безопасным, потому что инъекция на 100% состоит из плазмы крови самого пациента. Курс лечения – 3–6 процедур с интервалом в 1 месяц.

Продолжение – в следующем номере.