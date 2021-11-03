«Золотой запас» – домашнее консервирование

Многие не понимают, зачем возиться с приготовлением консервов, если можно купить все в магазине. На самом деле причин достаточно, и самая главная – качество. Конечно, можно приобрести в супермаркете банку варенья, которое по составу не будет отличаться от самодельного – вода, ягоды и сахар, но домашнее при этом все равно вкуснее!

Квашеная капуста

Начнем с самого-самого сезонного – квашеной капусты. Делать запас на всю зиму необязательно, можно закатать одну банку, а когда она кончится – еще одну.

Для квашения потребуется обычная белая капуста. Из очень молодой (зеленой) или слишком старой капусты хороших солений не выйдет, поэтому кочаны нужны спелые, с крепкими, хрустящими «на излом» листьями.

Далее все просто. Моем крышки и банки внутри и снаружи с моющим средством (можно и в посудомойке), заранее готовим рассол, просто растворив в горячей воде соль и сахар (в пропорции 2 стакана соли и 1 стакан сахара на 10 литров воды), и даем ему остыть.

Капусту режем соломкой (можно и в кухонном комбайне), нарезанное ссыпаем в таз или большую кастрюлю, добавляем потертой на крупной терке морковки – столько, сколько хочется – и хорошо перемешиваем.

Дальше начинаем наполнять банки. Капусту перекладываем дольками свежего яблока и изо всех сил уминаем, иначе готовая банка получится полупустой. Наполненную банку заливаем рассолом вровень с краями и оставляем постоять при комнатной температуре (не закрывая крышкой) для начала брожения на три дня (но зачастую квашение происходит быстрее).

Как только капуста станет достаточно кислой на ваш вкус, соберите ложкой и выкиньте верхний подсохший слой (продукт сильно осядет), остальное снова залейте рассолом так, чтобы он был вровень с краями, и закупорьте крышкой. Все – капуста готова, можно есть сразу или без проблем хранить в холодильнике несколько месяцев.

О яблоках

Когда я переехала в Британию, то в первый же год попыталась заквасить капусту и обнаружила, что она почему-то у меня не квасится. Оказалось, «в европах» ее так обрабатывают от гниения, что капуста сама по себе не заквашивается из-за отсутствия так называемых диких дрожжей – микроорганизмов, которые в природе находятся на поверхности всех растущих в открытом грунте растений. Именно благодаря им квасится капуста, бродит квас, свежие яблоки превращаются в моченые, а виноградный сок – в вино. Бояться их не надо, это здоровая флора, в человеческом организме она тоже постоянно присутствует.

Чтобы заквасить европейскую капусту, добавьте эти самые дикие дрожжи – достаточно порезанного на дольки маленького яблочка на трехлитровую банку. Яблоки нужны не красивые и покрытые воском (они тоже обработаны от гниения), а самые дешевые, кривые и мелкие. Можно просто соврать пару диких яблок или горсть ягод шиповника либо боярышника в парке.

Соленые огурцы

Второй популярный продукт – соленые огурцы. Тут задача несколько сложнее: требуется не брожение, а его отсутствие. Для начала нужны правильные огурцы – маленькие и пупырчатые. Длинные гладкокожие не подходят: в соленом виде они превращаются во что-то водянистое и безвкусное. Радует, что сейчас правильные огурчики стали продавать в Британии, называют их почему-то румынскими (Тhe romanian cucumbers), а найти их можно в турецких, румынских, греческих, болгарских, русских, польских и прибалтийских магазинах (в них же, кстати, продается подходящая для консервирования зелень). Овощи нужны свежие, плотные, хрустящие и без дефектов.

Далее – чистота. Тщательно моем огурцы (хвостики срезать не надо), еще более тщательно – банки внутри и снаружи. Затем собираем все ингредиенты: чистим и режем чеснок, перебираем листья – подойдут укроп, смородина, хрен, вишня (в том числе декоративная), дуб. Укроп можно найти во многих супермаркетах, хрен – в восточноевропейских магазинах, а листья можно и сорвать самим. Также кипятим кастрюлю воды – это наш будущий рассол.

Но вот все готово. Начинаем закладку. Первым делом стерилизуем банки – без этого с огурцами не обойтись, прокиснут. В России я держала каждую посудину насаженной на носик кипящего чайника, в Британии для стерилизации банку проще всего поставить на 2 минуты в микроволновку на максимальной мощности, залив на дно немного воды. Одновременно стерилизуем крышки, залив их крутым кипятком.

Вытаскиваем банку (осторожно, она горячая!), ставим на стол и заполняем: на дно – чеснок, перец горошком и прочие специи, далее – горсть листьев и огурцы. Делать это нужно как можно быстрее, чтобы посудина не успела остыть. Потом подхватываем кипящую кастрюлю с водой и заливаем внутрь банки крутой кипяток так, чтобы вода встала вровень с краями, прикрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Потом сливаем воду из банок в другую кастрюлю и снова доводим до кипения, добавив 2 столовых ложки соли и 1 столовую ложку сахарного песка на каждую слитую трехлитровую банку. Как только вода снова закипит, а соль и сахар растворятся, выливаем рассол назад в банки, добавляем в каждую 1 чайную ложку уксусной эссенции (на трехлитровую банку) и закрываем крышкой. Готовую закрутку оставляем в кухне остывать, накрыв сверху одеялом, – это дополнительная стерилизация.

Самое главное в горячем консервировании – не нарушать стерильность. После сливания воды банку внутри, края горлышка или содержимое нельзя трогать ни руками, ни столовыми приборами. Добавить что-то забытое на этом этапе тоже уже нельзя. Крышку запрещено трогать с внутренней стороны. Если это правило нарушить, готовый продукт прокиснет.

Остывшие банки требуют хранения на холоде – в подвальном этаже (если есть) или в холодильнике. В отличие от капусты, огурчики будут готовы не сразу, а когда просолятся. Отслеживать это проще всего по цвету – как только он сменился с ярко-зеленого на тот болотный, что характерен для соленых огурцов, продукт готов.

Соленые помидоры

Я делаю их абсолютно по тому же рецепту, что огурцы, часто прямо в одной банке. Главная идея точно такая же: выбрать плоды без дефектов и не трогать то, что уже обдали кипятком.

Овощные смеси

Овощная икра и консервированные салаты делаются по еще более простому принципу.

Мой любимый вариант – лечо. Для него моем 3 килограмма помидоров и 2 килограмма болгарских перцев (крепких, неповрежденных). Размалываем помидоры в пюре, доводим до кипения и добавляем порезанные на части перцы, а также ½ стакана сахара, 100 миллилитров подсолнечного масла и 4 столовых ложки соли. Варим до готовности на слабом огне, периодически помешивая. Стерилизуем банки, сразу же заливаем кипящий лечо, закрываем стерилизованной же крышкой и оставляем остывать под одеялом. Готово лечо сразу, получается оно с очень концентрированным вкусом, яркое, душистое. Хранить его нужно в холодильнике.

Варенье

С вареньем все еще проще, тут можно даже банки не стерилизовать – просто тщательно вымыть и залить кипятком из чайника.

Для варенья лучше всего подходят фрукты и ягоды с сильными вкусом и ароматом: поздние яблоки, душистые сливы, малина, клубника, абрикосы, – но при желании сварить можно почти что угодно. В любом случае, плоды нужны крепкие, без гнили и помятостей. Чистим фрукты-ягоды, складываем в посуду с антипригарным покрытием или просто с толстым дном, засыпаем сахарным песком, добавляем чуть-чуть воды (примерно 30 миллилитров на каждый литр готовых ягод) и доводим все это до кипения на слабом огне и регулярно помешивая так, чтобы сахар не прилипал ко дну.

Количество сахара – величина непостоянная и зависит от предполагаемого места хранения варенья. Если в холодильнике – достаточно 300 граммов сахара на килограмм фруктов, если просто в прохладном месте – то 500 граммов сахара на килограмм фруктов, а если такой возможности нет, то лучше добавить поровну сахара и фруктов – килограмм на килограмм. Варенье получится очень сладкое, но храниться может в сколько угодно теплом помещении.

Когда продукт закипит, снижаем нагрев до минимального, на котором он все еще продолжает тихонько кипеть, и варим до готовности. Готовность определяется так называемой пробой на каплю: капните вареньем на дно тарелки и посмотрите на результат. Если капля растекается – то заготовка не готова, а если капля сохраняет на тарелке форму округлой бусинки – все, варенье сварилось.

Вымытые банки заливаем кипятком, даем минутку постоять, выливаем воду и тут же быстро заполняем вареньем – не снимая его с огня, чтобы продолжало кипеть, закрываем крышкой (ее тоже стоит обдать кипятком) и даем остыть. Варенье готово, можно ставить чайник!

Джем

Для джема варят не целые фрукты, а протертые, а в остальном он отличается только тем, что плоды перед варкой всегда очищают, воды добавляют вдвое больше, а сахара – вдвое меньше. Очищенные фрукты можно пропустить через кухонный комбайн и варить уже готовое пюре, а можно сначала сварить до полуготовности, а потом прямо в кастрюле пробить погружным блендером. В остальном технология та же самая, что для варенья, но есть несколько особенностей: джем гораздо легче пригорает, поэтому для него нужен самый слабый нагрев, какой возможен, и помешивать требуется чаще и тщательнее. Готовность его можно проверить только по вкусу – капель правильный джем не образует. Хорошо хранится он только в холодильнике.

Яблочное масло и айвовый сыр

Британское яблочное масло и айвовый сыр стоят в Британии дорого, считаются европейскими деликатесами, но на самом деле это тот же джем, только чуть по-другому сваренный, его очень легко сделать дома. Состав точно такой же, но в «масло» на стадии варки добавляют мелко растертые в ступке специи – корицу и гвоздику, а в айву стоит долить больше воды – это очень сухой фрукт, и для превращения ее в «сыр» нужно примерно 150 миллилитров воды на каждый литр порезанной айвы. Технология варки такая же, как для джема: очищенные фрукты (айву или поздние душистые сорта яблок) очищают от кожицы, варят, пробивают прямо в кастрюле блендером и уваривают до нужной консистенции. Продукты легко заменяют друг друга: из яблок получается отличный сыр, а из айвы – соответственно, масло.

Особенность фруктового сыра и масла – в том, что они необычно густые и плотные. На первый взгляд кажется, что они сильно уварены, но на самом деле в горячем виде они жидкие, а застывают не за счет отсутствия влаги, а из-за высокого содержания пектина в айве и яблоках. Это создает дополнительные трудности при варке – сыр и масло чрезвычайно легко подгорают. Поэтому доводить их до готовности нужно на самом слабом огне, какой можно получить от вашей плиты. Еще они за счет вязкости разбрызгиваются при кипении, и капли (снова за счет густоты) оставляют довольно сильные ожоги, поэтому будьте осторожны.

Готовность определяют по изменениям цвета – готовое яблочное масло окисляется и потому темнеет, а айва приобретает чудесный коричневато-бежевый колер.

В отличие от варенья и джема, масло и сыр не нуждаются в банках. Их вполне можно хранить как мармелад – завернув в фольгу или бумагу для выпечки и слегка присыпав сахарной пудрой. Если они слишком жидкие в горячем виде – просто подождите, они густеют по мере остывания. Хранить фруктовый сыр и масло можно при комнатной температуре.

Компот

Домашний компот закручивать чуть сложнее: тут снова не обойтись без стерилизации, да и фрукты придется выбирать более тщательно – чтобы были без малейших повреждений.

А потом все просто: моем банки, чистим ягоды и варим сироп, добавив в кипяток сахар и размешав его до полного растворения. Количество сахара зависит от вида ягод – чем они кислее, тем больше, но 100 граммов сахара на литр воды – это, пожалуй, минимум, если сделать меньше, любой компот прокиснет.

Далее стерилизуем банку, кидаем в нее большую горсть ягод, заливаем кипящим сиропом и закрываем крышкой. Я не варю ягоды и не стерилизую банки повторно после заливки – просто делаю сироп послаще (по мере настаивания сладость уходит) и даю остыть, накрыв одеялом, но можно для надежности сделать повторную заливку, как при заготовке огурцов, – залить ягоды кипятком, дать постоять, слить, вскипятить и залить еще раз.

В России компоты на зиму обычно закрывают металлическими крышками с вложенными с внутренней стороны резиновыми прокладками, для уплотнения которых нужна закаточная машинка. В здешних условиях вполне можно обойтись обычными банками с металлическими навинчивающимися крышками – в них в Европе обычно продают маринованные огурцы и прочие соленья.

Подготовила Елена Чернявская