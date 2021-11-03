﻿﻿﻿﻿﻿

«Золотой запас» – домашнее консервирование

«Золотой запас» – домашнее консервирование
Фото123rf.com

Многие не понимают, зачем возиться с приготовлением консервов, если можно купить все в магазине. На самом деле причин достаточно, и самая главная – качество. Конечно, можно приобрести в супермаркете банку варенья, которое по составу не будет отличаться от самодельного – вода, ягоды и сахар, но домашнее при этом все равно вкуснее!

 

Квашеная капуста

Начнем с самого-самого сезонного – квашеной капусты. Делать запас на всю зиму необязательно, можно закатать одну банку, а когда она кончится – еще одну.

Для квашения потребуется обычная белая капуста. Из очень молодой (зеленой) или слишком старой капусты хороших солений не выйдет, поэтому кочаны нужны спелые, с крепкими, хрустящими «на излом» листьями.

Далее все просто. Моем крышки и банки внутри и снаружи с моющим средством (можно и в посудомойке), заранее готовим рассол, просто растворив в горячей воде соль и сахар (в пропорции 2 стакана соли и 1 стакан сахара на 10 литров воды), и даем ему остыть.

123rf.com

Капусту режем соломкой (можно и в кухонном комбайне), нарезанное ссыпаем в таз или большую кастрюлю, добавляем потертой на крупной терке морковки – столько, сколько хочется – и хорошо перемешиваем.

Дальше начинаем наполнять банки. Капусту перекладываем дольками свежего яблока и изо всех сил уминаем, иначе готовая банка получится полупустой. Наполненную банку заливаем рассолом вровень с краями и оставляем постоять при комнатной температуре (не закрывая крышкой) для начала брожения на три дня (но зачастую квашение происходит быстрее).

Как только капуста станет достаточно кислой на ваш вкус, соберите ложкой и выкиньте верхний подсохший слой (продукт сильно осядет), остальное снова залейте рассолом так, чтобы он был вровень с краями, и закупорьте крышкой. Все – капуста готова, можно есть сразу или без проблем хранить в холодильнике несколько месяцев.

О яблоках

Когда я переехала в Британию, то в первый же год попыталась заквасить капусту и обнаружила, что она почему-то у меня не квасится. Оказалось, «в европах» ее так обрабатывают от гниения, что капуста сама по себе не заквашивается из-за отсутствия так называемых диких дрожжей – микроорганизмов, которые в природе находятся на поверхности всех растущих в открытом грунте растений. Именно благодаря им квасится капуста, бродит квас, свежие яблоки превращаются в моченые, а виноградный сок – в вино. Бояться их не надо, это здоровая флора, в человеческом организме она тоже постоянно присутствует.

Чтобы заквасить европейскую капусту, добавьте эти самые дикие дрожжи – достаточно порезанного на дольки маленького яблочка на трехлитровую банку. Яблоки нужны не красивые и покрытые воском (они тоже обработаны от гниения), а самые дешевые, кривые и мелкие. Можно просто соврать пару диких яблок или горсть ягод шиповника либо боярышника в парке.

Соленые огурцы

Второй популярный продукт – соленые огурцы. Тут задача несколько сложнее: требуется не брожение, а его отсутствие. Для начала нужны правильные огурцы – маленькие и пупырчатые. Длинные гладкокожие не подходят: в соленом виде они превращаются во что-то водянистое и безвкусное. Радует, что сейчас правильные огурчики стали продавать в Британии, называют их почему-то румынскими (Тhe romanian cucumbers), а найти их можно в турецких, румынских, греческих, болгарских, русских, польских и прибалтийских магазинах (в них же, кстати, продается подходящая для консервирования зелень). Овощи нужны свежие, плотные, хрустящие и без дефектов.

123rf.com

Далее – чистота. Тщательно моем огурцы (хвостики срезать не надо), еще более тщательно – банки внутри и снаружи. Затем собираем все ингредиенты: чистим и режем чеснок, перебираем листья – подойдут укроп, смородина, хрен, вишня (в том числе декоративная), дуб. Укроп можно найти во многих супермаркетах, хрен – в восточноевропейских магазинах, а листья можно и сорвать самим. Также кипятим кастрюлю воды – это наш будущий рассол.

Но вот все готово. Начинаем закладку. Первым делом стерилизуем банки – без этого с огурцами не обойтись, прокиснут. В России я держала каждую посудину насаженной на носик кипящего чайника, в Британии для стерилизации банку проще всего поставить на 2 минуты в микроволновку на максимальной мощности, залив на дно немного воды. Одновременно стерилизуем крышки, залив их крутым кипятком.

Вытаскиваем банку (осторожно, она горячая!), ставим на стол и заполняем: на дно – чеснок, перец горошком и прочие специи, далее – горсть листьев и огурцы. Делать это нужно как можно быстрее, чтобы посудина не успела остыть. Потом подхватываем кипящую кастрюлю с водой и заливаем внутрь банки крутой кипяток так, чтобы вода встала вровень с краями, прикрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Потом сливаем воду из банок в другую кастрюлю и снова доводим до кипения, добавив 2 столовых ложки соли и 1 столовую ложку сахарного песка на каждую слитую трехлитровую банку. Как только вода снова закипит, а соль и сахар растворятся, выливаем рассол назад в банки, добавляем в каждую 1 чайную ложку уксусной эссенции (на трехлитровую банку) и закрываем крышкой. Готовую закрутку оставляем в кухне остывать, накрыв сверху одеялом, – это дополнительная стерилизация.

Самое главное в горячем консервировании – не нарушать стерильность. После сливания воды банку внутри, края горлышка или содержимое нельзя трогать ни руками, ни столовыми приборами. Добавить что-то забытое на этом этапе тоже уже нельзя. Крышку запрещено трогать с внутренней стороны. Если это правило нарушить, готовый продукт прокиснет.

Остывшие банки требуют хранения на холоде – в подвальном этаже (если есть) или в холодильнике. В отличие от капусты, огурчики будут готовы не сразу, а когда просолятся. Отслеживать это проще всего по цвету – как только он сменился с ярко-зеленого на тот болотный, что характерен для соленых огурцов, продукт готов.

Соленые помидоры

Я делаю их абсолютно по тому же рецепту, что огурцы, часто прямо в одной банке. Главная идея точно такая же: выбрать плоды без дефектов и не трогать то, что уже обдали кипятком.

123rf.com

Овощные смеси

Овощная икра и консервированные салаты делаются по еще более простому принципу.

123rf.com

Мой любимый вариант – лечо. Для него моем 3 килограмма помидоров и 2 килограмма болгарских перцев (крепких, неповрежденных). Размалываем помидоры в пюре, доводим до кипения и добавляем порезанные на части перцы, а также ½ стакана сахара, 100 миллилитров подсолнечного масла и 4 столовых ложки соли. Варим до готовности на слабом огне, периодически помешивая. Стерилизуем банки, сразу же заливаем кипящий лечо, закрываем стерилизованной же крышкой и оставляем остывать под одеялом. Готово лечо сразу, получается оно с очень концентрированным вкусом, яркое, душистое. Хранить его нужно в холодильнике.

Варенье

С вареньем все еще проще, тут можно даже банки не стерилизовать – просто тщательно вымыть и залить кипятком из чайника.

Для варенья лучше всего подходят фрукты и ягоды с сильными вкусом и ароматом: поздние яблоки, душистые сливы, малина, клубника, абрикосы, – но при желании сварить можно почти что угодно. В любом случае, плоды нужны крепкие, без гнили и помятостей. Чистим фрукты-ягоды, складываем в посуду с антипригарным покрытием или просто с толстым дном, засыпаем сахарным песком, добавляем чуть-чуть воды (примерно 30 миллилитров на каждый литр готовых ягод) и доводим все это до кипения на слабом огне и регулярно помешивая так, чтобы сахар не прилипал ко дну.

123rf.com

Количество сахара – величина непостоянная и зависит от предполагаемого места хранения варенья. Если в холодильнике – достаточно 300 граммов сахара на килограмм фруктов, если просто в прохладном месте – то 500 граммов сахара на килограмм фруктов, а если такой возможности нет, то лучше добавить поровну сахара и фруктов – килограмм на килограмм. Варенье получится очень сладкое, но храниться может в сколько угодно теплом помещении.

delo-vcusa.ru

Когда продукт закипит, снижаем нагрев до минимального, на котором он все еще продолжает тихонько кипеть, и варим до готовности. Готовность определяется так называемой пробой на каплю: капните вареньем на дно тарелки и посмотрите на результат. Если капля растекается – то заготовка не готова, а если капля сохраняет на тарелке форму округлой бусинки – все, варенье сварилось.

Вымытые банки заливаем кипятком, даем минутку постоять, выливаем воду и тут же быстро заполняем вареньем – не снимая его с огня, чтобы продолжало кипеть, закрываем крышкой (ее тоже стоит обдать кипятком) и даем остыть. Варенье готово, можно ставить чайник!

Джем

Для джема варят не целые фрукты, а протертые, а в остальном он отличается только тем, что плоды перед варкой всегда очищают, воды добавляют вдвое больше, а сахара – вдвое меньше. Очищенные фрукты можно пропустить через кухонный комбайн и варить уже готовое пюре, а можно сначала сварить до полуготовности, а потом прямо в кастрюле пробить погружным блендером. В остальном технология та же самая, что для варенья, но есть несколько особенностей: джем гораздо легче пригорает, поэтому для него нужен самый слабый нагрев, какой возможен, и помешивать требуется чаще и тщательнее. Готовность его можно проверить только по вкусу – капель правильный джем не образует. Хорошо хранится он только в холодильнике.

delo-vcusa.ru

 

Яблочное масло и айвовый сыр

Британское яблочное масло и айвовый сыр стоят в Британии дорого, считаются европейскими деликатесами, но на самом деле это тот же джем, только чуть по-другому сваренный, его очень легко сделать дома. Состав точно такой же, но в «масло» на стадии варки добавляют мелко растертые в ступке специи – корицу и гвоздику, а в айву стоит долить больше воды – это очень сухой фрукт, и для превращения ее в «сыр» нужно примерно 150 миллилитров воды на каждый литр порезанной айвы. Технология варки такая же, как для джема: очищенные фрукты (айву или поздние душистые сорта яблок) очищают от кожицы, варят, пробивают прямо в кастрюле блендером и уваривают до нужной консистенции. Продукты легко заменяют друг друга: из яблок получается отличный сыр, а из айвы – соответственно, масло.

Особенность фруктового сыра и масла – в том, что они необычно густые и плотные. На первый взгляд кажется, что они сильно уварены, но на самом деле в горячем виде они жидкие, а застывают не за счет отсутствия влаги, а из-за высокого содержания пектина в айве и яблоках. Это создает дополнительные трудности при варке – сыр и масло чрезвычайно легко подгорают. Поэтому доводить их до готовности нужно на самом слабом огне, какой можно получить от вашей плиты. Еще они за счет вязкости разбрызгиваются при кипении, и капли (снова за счет густоты) оставляют довольно сильные ожоги, поэтому будьте осторожны.

123rf.com

Готовность определяют по изменениям цвета – готовое яблочное масло окисляется и потому темнеет, а айва приобретает чудесный коричневато-бежевый колер.

В отличие от варенья и джема, масло и сыр не нуждаются в банках. Их вполне можно хранить как мармелад – завернув в фольгу или бумагу для выпечки и слегка присыпав сахарной пудрой. Если они слишком жидкие в горячем виде – просто подождите, они густеют по мере остывания. Хранить фруктовый сыр и масло можно при комнатной температуре.

Компот

Домашний компот закручивать чуть сложнее: тут снова не обойтись без стерилизации, да и фрукты придется выбирать более тщательно – чтобы были без малейших повреждений.

А потом все просто: моем банки, чистим ягоды и варим сироп, добавив в кипяток сахар и размешав его до полного растворения. Количество сахара зависит от вида ягод – чем они кислее, тем больше, но 100 граммов сахара на литр воды – это, пожалуй, минимум, если сделать меньше, любой компот прокиснет.

123rf.com

Далее стерилизуем банку, кидаем в нее большую горсть ягод, заливаем кипящим сиропом и закрываем крышкой. Я не варю ягоды и не стерилизую банки повторно после заливки – просто делаю сироп послаще (по мере настаивания сладость уходит) и даю остыть, накрыв одеялом, но можно для надежности сделать повторную заливку, как при заготовке огурцов, – залить ягоды кипятком, дать постоять, слить, вскипятить и залить еще раз.

В России компоты на зиму обычно закрывают металлическими крышками с вложенными с внутренней стороны резиновыми прокладками, для уплотнения которых нужна закаточная машинка. В здешних условиях вполне можно обойтись обычными банками с металлическими навинчивающимися крышками – в них в Европе обычно продают маринованные огурцы и прочие соленья.

 

Подготовила Елена Чернявская

profile-sample2
«Хэрродс»: от Винни-Пуха до принцессы Дианы
03-11-2021
profile-sample2
Каждому по способностям
03-11-2021
profile-sample2
Прикоснуться к природе, или Где в Англии можно встретить диких животных
03-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.