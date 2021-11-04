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Кампания за чистый воздух стартовала в Лондоне

Кампания за чистый воздух стартовала в Лондоне
ФотоPxfuel

Водителей призвали глушить двигатели во время остановок

Мэр британской столицы Садик Хан, корпорация лондонского Сити и Совет Камдена запустили акцию, совпавшую с началом климатического саммита COP26, – сообщает The Evening Standard. Она носит название Engines Off, Every Stop («Глуши мотор каждую остановку»). На автобусах и рекламных щитах будут размещены соответствующие объявления, призывы бороться с загрязнением воздуха будут транслироваться по радио.

«Эта кампания дает лондонским водителям четкую инструкцию по защите личного и общественного здоровья, – рассказывает Кейт Боттомли, председатель комитета по окружающей среде лондонского Сити. – Остановка двигателя – самый простой способ минимизировать загрязнение воздуха и сократить выбросы вредных газов. Немного изменив свое поведение, лондонцы помогут себе и защитят окружающую среду».

Исследование 2020 года показало: если половина всех автомобилей в столице простоит на светофоре всего одну минуту, их двигатели выделят в атмосферу 30 тонн углекислого газа. Один семейный автомобиль с дизельным двигателем, простаивающий на холостом ходу у школьных ворот, за пять минут произведет почти 52 литра диоксида углерода. Бензиновый мотор выделит более 27 литров CO2.

Многие современные автомобили оснащены системой «старт-стоп», которая автоматически выключает двигатель, когда машина неподвижна. Водителям старых авто в рамках кампании рекомендуется особенно внимательно относиться к выхлопам, которые их транспортные средства выбрасывают в атмосферу на холостом ходу.

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