В Норфолке найден золотой клад

Сокровище хотят выкупить музеи

На поле в Восточной Англии обнаружены 4 золотых предмета и 131 средневековая монета, большая часть – одним и тем же кладоискателем, пожелавшим остаться неизвестным (как и владелец земли, где находился клад). Историю старинного сокровища рассказывает Би-би-си, напоминая, что 10 монет на норфолкском поле в 2017 году нашел и присвоил нечистый на руку полицейский, за что был осужден на 16 месяцев тюрьмы.

Первая находка на этом месте была сделана в 1991 году, следующая – только в 2014. Клад 2021 года состоит из медальона, слитка, россыпи монет и пары других предметов. Большинство денег отчеканены в Франкском королевстве эпохи Меровингов – династии, правившей на территории современной Франции в V–VIII веках. Попадаются и византийские монеты.

Музей Норвичского замка надеется приобрести клад, имеющий «международное значение». Гарет Уильямс, хранитель отдела раннесредневековых монет в Британском музее, назвал находку «чрезвычайно важной». По его словам, она относится к той же эпохе, что и Саттон-Ху, – курганный некрополь, расположенный восточнее Вудбриджа в Саффолке, где в 1938—1939 годах обнаружили нетронутый погребальный корабль англосаксонского короля VI–VII веков. Специалист полагает, что и норфолкский клад является частью англосаксонского захоронения, разрушенного многовековой распашкой земли. Среди найденных монет есть такие, которые раньше были известны ученым только по каталогу 1666 года – «вживую» их никогда до сих пор не видели.