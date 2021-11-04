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Мясо для британцев будут разделывать в Евросоюзе

Мясо для британцев будут разделывать в Евросоюзе
Фотоcommons.wikimedia.org

Дефицит кадров увеличил расходы производителей

Ведущие британские производители мяса отправляют туши в ЕС для из-за продолжающегося кадрового кризиса, обусловленного Брекситом, сообщает The Independent со ссылкой на Британскую ассоциацию мясопереработчиков (BMPA). Организация заявляет, что несколько крупных фирм вынуждены везти говядину в Ирландию из-за нехватки квалифицированных мясников в Британии.

«У нас все пребывают в отчаянии, – поделился исполнительный директор BMPA Ник Аллен. – Рабочие остались там, в Ирландии, поэтому приходится отправлять им качественное мясо, чтобы они его разделали у себя на предприятиях, и возить его обратно». По словам руководителя ассоциации, у ведущих британских мясопереработчиков есть дочерние компании в Ирландии. Но транспортные и административные расходы, связанные с перемещением туш между Великобританией и страной ЕС, увеличились: за каждый грузовик производитель дополнительно платит до £1 500. А некоторые британские переработчики свинины рассматривают возможность отправки туш в Нидерланды для последующего реимпорта. 

Как отметил Аллен, на сегодняшний день в мясоперерабатывающей отрасли не хватает порядка 10 тыс. квалифицированных рабочих, что составляет 15% от общего объема сотрудников. BMPA призывает власти смягчить иммиграционные правила, чтобы предприятия смогли привлекать опытных специалистов без необходимости их обучения. В октябре правительство согласилось выдать 800 временных виз квалифицированным иностранным мясникам для работы в Великобритании, но в ассоциации считают это недостаточным.

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