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NHS раздаст 220 тысяч тонометров

NHS раздаст 220 тысяч тонометров
Фотоcommons.wikimedia.org

Около 12 миллионов британцев страдают гипертонией

NHS предоставит устройства людям, у которых диагностировано повышенное кровяное давление, чтобы они могли проводить проверки, не выходя из дома, – сообщает SkyNews. Более 65 тыс. человек уже получили аппараты, аналогичные тем, что используют терапевты в клиниках.

Пациент должен обернуть манжету вокруг предплечья, запустить прибор и узнать результат. Затем он может отправить показания своему лечащему врачу для отчета и консультации по телефону, электронной почте или посредством цифровой платформы удаленного мониторинга. Эта инициатива – часть долгосрочного плана службы здравоохранения, по оценкам, она спасет от 2,2 тыс. сердечных приступов и почти 3,3 тыс. инсультов в течение следующих пяти лет. Согласно плану, к концу десятилетия тонометры помогут предотвратить до 150 тыс. угрожающих жизни случаев. 

Доктор Шахед Ахмад, директор NHS по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал, что выделение бесплатных приборов является «действительно важным шагом», оно «предоставит врачам общей практики больше данных для оказания помощи». По оценкам ВОЗ, в 2016 году от сердечно-сосудистых заболеваний скончались 17,9 млн человек – 31% от всех случаев смертей в мире, из которых 85% произошли в результате инфарктов и инсультов. С возрастом риск заболеть увеличивается, при этом до 90% случаев ССЗ можно предотвратить.

NHS рекомендует людям старше 40 лет измерять артериальное давление не реже одного раза в пять дней. Каждая аптека в системе NHS в Англии располагает тонометром, которым могут воспользоваться посетители.

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