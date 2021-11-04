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Одобрена первая таблетка от COVID-19

Одобрена первая таблетка от COVID-19
Фотоflickr.com

Британское правительство уже закупает молнупиравир  

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат молнупиравир американской компании Merck & Co для лечения от COVID-19: национальный регуляторный орган MHRA назвал средство безопасным и эффективным, сообщает Bloomberg.

Соединенное Королевство объявило о закупке двух новых препаратов в таблетках для лечения ковида: молнупиравира компании Merck (480 тыс. курсов) и PF 07321332 компании Pfizer (250 тыс. курсов, должен применяться вместе с ритонавиром). Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что этот шаг «изменил правила игры» для самых слабых пациентов с нестойким иммунитетом: «Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания стала первым в мире государством, одобрившим противовирусное средство, которое можно применять дома».

Молнупиравир – первый противовирусный препарат от ковида, который следует принимать перорально (в виде таблеток), а не вводить внутривенно. В MHRA указывают, что средство разрешено для лечения больных с легкой и средней степенью коронавируса, также его можно использовать, если пациент пожилой, страдает ожирением, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее эффективно лечение на ранних стадиях. По заявлениям Merck, новый препарат будет одинаково мощно бороться против существующих штаммов COVID-19 и новых его вариантов – по мере развития в будущем. 

Молнупиравир действует на фермент, который вирус использует для создания своих копий, внося ошибки в его генетический код. Средство предотвращает размножение вредоносного агента, помогает выводить вирус из организма, снижает тяжесть течения болезни.

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