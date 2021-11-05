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Британии нужны 100 тысяч соцработников

Британии нужны 100 тысяч соцработников
Фото Pixabay

Правительство приглашает на работу в соцсектор 

Министерство здравоохранения и социальной защиты (DHSC) запускает рекламную кампанию «Сделано с заботой» на телевидении и в соцсетях, сообщает The Independent. Акция, слоган которой звучит как «Лучшее время, чтобы проявить заботу», призвана избавить социальный сектор от острой нехватки кадров. Рекламу будут демонстрировать в течение следующих пяти месяцев, чтобы убедить британцев сделать «захватывающую и общественно полезную» карьеру в этой сфере.

Эксперты отрасли отмечают, что за 18 месяцев пандемии низкий, неконкурентоспособный уровень оплаты труда и требование обязательной вакцинации привели к массовым увольнениям персонала домов престарелых. В Комиссии по качеству медицинского обслуживания признают, что многие сотрудники уходят в гостиничный бизнес и туризм, где более высокие зарплаты. Ведомство предупреждает о «серьезной и ухудшающейся» ситуации как с набором, так и с удержанием персонала. По статистике, в отрасли не хватает около 7% сотрудников (105 тыс.). Текучесть кадров еще выше: 28,5% (или примерно 410 тыс. человек) уволились в течение года. Поставщики медицинских услуг сетуют, что «достигли предела». Часть организаций уже не в состоянии обеспечить уход пожилым британцам из-за острого дефицита работников.

Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что карьера в сфере социальной защиты «вознаграждает и вдохновляет». Чиновник отметил, что «для этой работы требуются те, кто обладает главными жизненными ценностями: добротой, состраданием и стойкостью, – чтобы достойно и уважительно заботиться о наших друзьях и членах семей».

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