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Лондон в огне

Лондон в огне
фотоwww.fireworksspectacular.co.uk

Что это за праздник? 

Ночь костров, или Ночь Гая Фокса, – это национальный праздник всех британцев с XVII столетия. 5 ноября 1605 года знаменитый заговорщик Гай Фокс и группа английских аристократов-католиков безуспешно пытались взорвать здание парламента Великобритании, где проходила тронная речь протестантского короля Якова I.
В это время в здании Палаты лордов должны были присутствовать члены обеих палат парламента и верховные представители судебной власти страны. Гай Фокс пытался поджечь бочки с порохом в подвале, но его соучастник предупредил одного из лордов, который в свою очередь решил спасти короля. На следующий день Гая Фокса арестовали и казнили, хотя он и не был главным зачинщиком поджога. Обрадованные провалом Порохового заговора, лондонцы всю ночь жгли костры и праздновали спасение монарха.

Что происходит в этот день?

Традиция отмечать день Порохового заговора отлично прижилась и быстро обросла новыми деталями – факельными шествиями и сожжением чучела Гая Фокса. А со временем в этот день стали устраивать грандиозные фейерверки.  Накануне дети даже выпрашивают монетки «для отличного парня Гая», чтобы на них купить собственные петарды.

Где отпраздновать в Лондоне?

Barnes
КОГДА: 6 ноября с 17:30
ГДЕ: Barnes Sports Club, SW13
БИЛЕТЫ: £15 для взрослых, £5 для детей, £30 для семьи (двое взрослых, двое детей)

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Battersea Park
КОГДА: 6-7 ноября, с 18:00 (6 ноября), с 17:00 (7 ноября)
ГДЕ: Queenstown Rd, London, SW11 4NJ
БИЛЕТЫ: £12

Harrow
КОГДА: 6 ноября с полудня, фейерверк начинается примерно в 19:45
ГДЕ: Byron Park, HA3
БИЛЕТЫ: £6 для взрослых, £5 для детей

Morden Park
КОГДА: 6 ноября с 17:15 (раннее шоу) и 19:15 (позднее шоу)
ГДЕ: Morden Park, SM4
БИЛЕТЫ: £9 для взрослых, £7 для детей (от 5 до 15 лет), детям до 4 лет – бесплатно, £30 для семьи

Beckenham
КОГДА: 6 ноября c 17:00
ГДЕ: Croydon Road Recreation Ground, BR3
БИЛЕТЫ: £10 для взрослых, £5 для детей (в возрасте 11-18 лет), дети до 11 лет – бесплатно

Enfield
КОГДА: 6 ноября с 17:00, салют в 19:30
ГДЕ: Enfield Town Park, EN2
БИЛЕТЫ: £12 для взрослых, £8 для детей до 16 лет, £3 для детей до пяти лет

Richmond
КОГДА: 7 ноября с 16:30, начало салюта в 19:00
ГДЕ: Richmond Athletic Ground, TW9
БИЛЕТЫ: £10 для взрослых, £6 для детей (от 5 до 15 лет), дети до пяти лет – бесплатно

Подготовила Вероника ГориаСаво

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