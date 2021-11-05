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Министр образования: учебный день необходимо продлить

Министр образования: учебный день необходимо продлить
Фото Flickr.com

Школы должны работать не менее 6,5 часов 

Министр образования Надхим Захави намерен рассмотреть возможность удлинения школьного дня в Англии, чтобы помочь большему количеству учеников оправиться от коронакризиса. Мнение представителя правительства, выступившего в палате общин, озвучило издание The Independent. 

Главным аргументом в пользу увеличения учебного дня послужило желание правительства дать школьникам возможность наверстать упущенное в учебе. Недавно назначенный министр Захави рассказал членам парламента, что знает несколько примеров, когда решение продлить школьный день, принятое директорами образовательных заведений, приводило к великолепному результату. Захави пояснил, что средняя продолжительность учебного дня в Британии составляет 6,5 часов. «Я полагаю, что всем образовательным учреждениям следует как минимум стремиться к этой цифре», – сказал министр. 

Около 3,2% всех учеников в Англии (порядка 248 тыс. детей) не посещали школу 21 октября по причинам, связанным с коронавирусом. За неделю до того число прогульщиков поневоле составило 209 тыс. Пол Уайтман, генеральный секретарь школьного NAHT, называет эти цифры пугающими, однако, по его мнению, любые возможные выгоды от продления школьного дня «необходимо сопоставить с затратами, в том числе включая влияние на психическое здоровье учеников, сокращение времени, проводимого с семьей, и внеклассных занятий». Профсоюзный лидер добавил: «Счастье и благополучие детей должны быть для нас приоритетом».

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