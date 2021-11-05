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Школьные локдауны стали апокалипсисом

Школьные локдауны стали апокалипсисом
Фото commons.wikimedia.org

Карантинные каникулы хотят запретить

По словам председателя комитета по просвещению Роберта Халфона, закрытие учебных учреждений во время пандемии «нанесло удар по образованию и благополучию студентов», цитирует законодателя The Independent. 

Депутат-консерватор внес законопроект, который призван уравнять школы и вузы с электростанциями, больницами, супермаркетами и другой «важнейшей инфраструктурой», чтобы защитить учеников. Проект получил поддержку Уполномоченного по правам ребенка в Англии. Если документ будет принят, «тройная блокировка» запретит любое закрытие школ без одобрения парламента.

В пояснительной речи Халфон назвал последствия школьных локдаунов «апокалиптическими», утверждая, что они угрожают будущему миллионов учащихся. «Если национальный карантин был важен для защиты здоровья населения, закрытие школ стало для наших детей не чем иным, как катастрофой, – сказал он. – В результате ученики столкнулись с падением успеваемости и психологическими проблемами, многочисленными опасностями и снижением жизненных возможностей».

Министр образования Надхим Захави пообещал депутатам «взглянуть» на законопроект Халфона, поскольку он в любом случае не планирует закрывать образовательные учреждения этой зимой. Выступая в парламентском комитете, Захави заявил: «Мы не хотим возвращаться в мир, где дети не ходят в школу. Я обещаю вам как государственный секретарь: подведомственные организации будут открыты». 

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