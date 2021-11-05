«Йоркширу» запретят принимать сборную из-за расизма

Санкции наложены за издевательства над игроком-пакистанцем

Совет по крикету Англии и Уэльса возмущен реакцией клуба Yorkshire Cricket Country Club (YCCC) на историю Азима Рафика, бывшего игрока «Йоркшира», – говорится в сообщении Би-би-си. Проведенное осенью расследование выявило, что в 2009 году Рафик стал жертвой «расовых преследований и издевательств», однако клуб заявил, что не будет принимать никаких дисциплинарных мер.

Бывших игроков «Йоркшира» Гэри Балланса и Майкла Вона (экс-капитана сборной Англии) обвиняют в том, что они дразнили Рафика, используя стереотипы о пакистанцах. Балланс признал, что мог допустить грубость в дружеском шутливом разговоре. Вон обвинения отверг, хотя Рафик утверждает, будто экс-капитан говорил азиатским игрокам, что их «слишком много, и с этим надо что-то делать».

Правление Совета по крикету отмечает: запрет будет действовать, пока YCCC не продемонстрирует, что способен соответствовать ожидаемым стандартам. В заявлении говорится: «Недавние события вызвали серьезные вопросы к руководству и тренерскому штабу YCCC. Решение «Йоркшира», вернее, его отсутствие, было абсолютно неприемлемым и нанесло серьезный ущерб репутации нашей любимой игры». Между тем некоторые члены совета директоров «Йоркшира» намерены объявить о своей отставке перед экстренным заседанием совета директоров.

В начале ноября английского болельщика приговорили к 10 неделям тюрьмы за расистcкие оскорбления чернокожих игроков после финала футбольного Евро-2020. Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд и Букайо Сака не забили пенальти в решающем матче турнира, прошедшем летом 2021 года, что вызвало у фанатов негодование.