Неделя российского кино

Russian Film Week в Великобритании откроется фильмом Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал».

В программе фестиваля – 23 полнометражных и 19 короткометражных картин: драмы, комедии, исторические фильмы, триллеры, документалистика. В частности, будут показаны последняя работа Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Грех» Андрея Кончаловского, «Трое» Анны Меликян. Все картины будут демонстрироваться с английскими субтитрами.

Основной площадкой для показов российских картин станет кинотеатр Cine Lumiere, расположенный неподалеку от Музея Виктории и Альберта.

КОГДА: с 28 ноября по 5 декабря

ГДЕ: 17 Queensberry Place London SW7 2DT

БИЛЕТЫ: russianfilmweek.org