Неделя российского кино

Russian Film Week в Великобритании откроется фильмом Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал».
В программе фестиваля – 23 полнометражных и 19 короткометражных картин: драмы, комедии, исторические фильмы, триллеры, документалистика. В частности, будут показаны последняя работа Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Грех» Андрея Кончаловского, «Трое» Анны Меликян. Все картины будут демонстрироваться с английскими субтитрами.
Основной площадкой для показов российских картин станет кинотеатр Cine Lumiere, расположенный неподалеку от Музея Виктории и Альберта.
КОГДА: с 28 ноября по 5 декабря
ГДЕ: 17 Queensberry Place London SW7 2DT
БИЛЕТЫ: russianfilmweek.org
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