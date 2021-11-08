Хогвартс, Спрингфилд и Готэм появились на карте

Разработан атлас вымышленных мест

35-летний Рис Би Дэвис нанес на схему Земли названия городов и другие топонимы из более чем 5 000 произведений массовой культуры: фантастических фильмов, телешоу, книг и видеоигр. На это ему потребовалось два года, сообщает Би-би-си.

В своей работе Дэвис руководствовался косвенными признаками, позволяющими определить расположение того или иного вымышленного места. По его словам, некоторые локации было найти довольно легко, как, скажем, место действия «Викария из Дибли», «потому что вступительные титры буквально начинаются с пролета над одной автомагистралью». Съемки сериала проходили в деревне Турвилл графства Бакингемшир, а по сюжету «викария» действовала в вымышленном населенном пункте Дибли, Оксфордшир.

С другими локациями было сложнее, например с Хогвартсом. Известно, что школа волшебства расположена в Шотландии, но автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг никогда не давала точной информации, где именно. Однако Рис справился и тут: «Мы знаем, что это недалеко от Даффтауна, Морей, Шотландия, потому что через это место проходит Сириус Блэк, направляясь в Хогвартс из Лондона. В спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя» сын Гарри может добраться из Хогвартса пешком в Авимор менее чем за ночь».

Еще труднее было со Спрингфилдом, где живут Симпсоны. Создатель одноименного сериала Мэтт Гренинг специально выбрал местом действия городок с типичным для американского захолустья названием, при этом не дав никаких намеков на то, где именно стоит этот населенный пункт. Спрингфилд одновременно окружают горы, пустыни, леса и пашни, в шаговой доступности солнечный пляж, туманное побережье и канадская граница. Но и это не остановило увлеченного валлийца. Помимо прочего, Дэвис нанес на карту родину Бэтмена Готэм, Вайс-Сити и Либерти-Сити из серии игр Grand Theft Auto, а также остров Исла Нублар у мексиканского побережья Атлантики, где Стивен Спилберг разбил парк юрского периода.