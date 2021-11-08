«Иконы балета» в London Coliseum

Гала-вечер «Иконы балета» – одно из самых ярких культурных событий года с участием звезд мирового балета, ежегодно (с 2006 года) проводимое в столице компанией Ensemble Productions.

В программе «Иконы балета – 2021» будут представлены как шедевры классики, так и работы известных современных хореографов, вдохновленные традициями русского балета. Состоятся также мировые хореографические премьеры.

В мероприятии примут участие Мария Кочеткова, Эйта Арриетта Кока, Людмила Коновалова, Леонор Болак, Серхио Берналь, Денис Виейра, Филипа де Кастро, Джулиан Маккей, Майя Макхатели, Ксения Овсяник, Наталия Осипова, Джузеппе Пиконе, Даниил Симкин, Якоб Фейферлик и другие известные артисты.

КОГДА: 26 ноября в 19:00

ГДЕ: Martin’s Lane, WC2N 4ES London

БИЛЕТЫ: londoncoliseum.org