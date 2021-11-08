Оксфорд спонсировался фашистами

Общественность возмущена пожертвованиями одиозного семейства

Знаменитый университет обвинили в «полной моральной несостоятельности» после того, как стало известно, что он принял миллионы фунтов от семьи Мосли, пишет The Independent. Имперский колледж Лондона и Университетский колледж Лондона также получали деньги от представителей этой фамилии. Самый известный Мосли – сэр Освальд, основатель Британского союза фашистов (БСФ).

Учебные заведения принимали пожертвования из фонда, созданного бывшим главой «Формулы-1» Максом Мосли, сыном английского чернорубашечника, умершим в начале 2021 года. В этом фонде Макс хранил деньги, полученные в наследство от сэра Освальда. Всего было перечислено около £12 млн.

Профессор Лоуренс Голдман, заслуженный научный сотрудник колледжа Святого Петра в Оксфордском университете, раскритиковал своего работодателя за то, что он согласился на такое финансирование, заявив газете, что его «моральный компас больше не работает». «У Оксфорда много денег. Университет может финансироваться из любых других источников. – полагает профессор. – Я не согласен с аргументом, будто деньги не пахнут, эти – грязные и гнилые».

Сэр Освальд, 6-й баронет Мосли, в 1920-е годы увлекся ультраправыми идеями, подружился с Муссолини и в 1932 году основал Британский союз фашистов. Он стал верным и ценным союзником товарищей с континента: на его свадьбе в доме Йозефа Геббельса присутствовал Адольф Гитлер. С приходом к власти Уинстона Черчилля деятельность БСФ была запрещена, а сам Освальд арестован. После войны Мосли продолжил заниматься политикой, основав крайне правое Юнионистское движение. Он предлагал выслать из страны всех иммигрантов и выражал несогласие с результатами Нюрнбергского трибунала.