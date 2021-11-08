Премьер-министр защищал друга-коррупционера

Оппозиция обвинила Джонсона в подрыве демократии

Сэр Кейр Стармер обвинил Бориса Джонсона в порочном поведении и коррупции: так лидер лейбористов описал заступничество главы правительства за Оуэна Патерсона, депутата-консерватора и лоббиста. Стармер сказал Би-би-си, что премьер подрывает репутацию Великобритании как государства, неукоснительно следующего демократическим принципам.

В начале ноября правительство поддержало планы по изменению процедуры парламентского расследования. В результате голосования за реформу было приостановлено 30-дневное отстранение Патерсона от его должности в палате общин за доказанную возмездную защиту интересов двух частных компаний. После возмущения парламентариев министры передумали реформировать протокол, а сам Патерсон добровольно ушел в отставку.

Тем не менее министр окружающей среды Джордж Юстис продолжал защищать позицию правительства, заявив, что она дает политикам под следствием право обжаловать выпады в свой адрес, а вовсе не защищает конкретно Оуэна Патерсона.

Сэр Кейр Стармер заявил: «Вместо того, чтобы поддержать демократические стандарты, премьер-министр приказал своим депутатам защищать своего товарища и разваливать всю систему. Это продажное поведение, непоследовательное и достойное презрения». А бывший премьер-министр, консерватор сэр Джон Мейджор отметил, что нынешнее правительство можно считать «политически коррумпированным» из-за его «снисходительного» отношения к палате общин. «В поведении министров чувствуется запашок в духе «мы тут хозяева», – резюмировал Мейджор.