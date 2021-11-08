Супермаркеты отказываются от открытых охлаждаемых стеллажей

Для экономии электроэнергии на всех фреш-установках сделают двери

Великобритания сможет сократить общее потребление электроэнергии на 1%, если пять ведущих торговых сетей повесят двери на полки в залах со скоропортящимися продуктами. Об этом говорится в отчете Агентства экологических расследований, который цитирует Би-би-си. По заявлению организации, супермаркеты смогут уменьшить счета за электроэнергию в среднем на 33%.

Торговая сеть Aldi пообещала установить дверцы на рефрижераторы в залах всех своих новых магазинов. По расчетам, это сэкономит 2 тыс. тонн углерода в год. «Это же так просто, – комментирует экоактивист Джо Кук. – Это могло бы сэкономить кучу энергии, что крайне важно, если мы действительно хотим декарбонизировать производство и жить в «зеленой» стране».

Однако Tesco, Sainsbury’s, Morrisons, Waitrose и M&S не спешат следовать примеру Aldi и устанавливать дверцы на холодильные витрины. Торговые сети намерены использовать технологию «воздушной стены» и впредь; представители этих магазинов пообещали лишь сделать открытые стеллажи в своих залах более энергоэффективными. Но, по мнению шведской ученой Уллы Линдберг, самый лучший обдувающий стеллаж не сравнится с холодильником, на котором установлены двери. Результаты ее исследований также показали, что закрытые рефрижераторы не оказывают негативного эффекта на поведение покупателей. Вдобавок благодаря дверям на холодильниках объем списания продуктов магазинами сокращается, а зимой не приходится переплачивать за отопление.