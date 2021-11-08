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Торговля ЕС и Британии под угрозой из-за Ольстера

Торговля ЕС и Британии под угрозой из-за Ольстера
Фото Canary

МИД Ирландии: неуступчивость по Брекситу грозит разрывом отношений

Главу внешнеполитического ведомства республики Саймона Ковени цитирует Би-би-си. Он пояснил, что по нынешнему положению о Брексите Великобритания готовится приостановить действие некоторых частей Протокола по Ольстеру. В ответ Ирландия, член Евросоюза, может расторгнуть соглашение о торговле и сотрудничестве с Соединенным Королевством.

«Одно зависит от другого, поэтому, если один документ вступит в силу, за ним последует и другой; эту опасность следует иметь в виду», – предостерег чиновник. Дело в том, что в Северной Ирландии действует специальная сделка по Брекситу, известная как Протокол. Он удерживает часть Соединенного Королевства на едином рынке товаров ЕС, фактически стирая границу с Ирландией, и позволяет Ольстеру беспрепятственно торговать с Европой. Коллизия в том, что Протокол создает торговую границу между Великобританией и Северной Ирландией, и это затрудняет работу для некоторых британских компаний.

Статья 16 Протокола позволяет Соединенному Королевству отменять часть сделки, если из-за нее появляются проблемы. По заявлениям британской стороны, такие сложности уже возникли. ЕС предложил внести в Протокол некоторые компромиссные поправки, но министерство иностранных дел Британии настаивает на более радикальных изменениях. По мнению Ковени, приостановка действия сделки с ЕС будет «преднамеренным принуждением к разрыву отношений и переговоров между двумя сторонами».

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