Акне у взрослых: разговор с косметологом (продолжение)

Проблемы с различными воспалениями на коже могут возникнуть не только в юном, но и в зрелом возрасте. В прошлом номере косметолог Тая Амбер (TayaAmber.co.uk) рассказала о причинах появления акне и других вариантах угревых высыпаний, а также о том, с помощью каких уходовых процедур – как салонных, так и домашних – можно вернуть коже здоровье. В продолжение темы специалист ответит на вопрос, на какие ингредиенты в составе косметических средств необходимо обратить внимание, чтобы избавиться одновременно от двух проблем – акне и возрастных изменений кожи.

Цинк

Этот элемент оказывает заживляющее действие и подавляет рост патогенной микрофлоры. Он отвечает за гормональный баланс, повышает иммунитет, обеспечивает хорошее состояние волос, кожи и ногтей. Если анализы показали, что у вас есть его дефицит, то я рекомендую пересмотреть питание и добавить цинк в меню в виде морепродуктов, орехов и других продуктов животного и растительного происхождения.

Цинк – эффективный антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами, а значит, уменьшает проявление морщин, способствует выработке коллагена, именно поэтому он идеально подходит для зрелой кожи. Кроме того, цинк выравнивает тон и осветляет кожу, так что если у вас есть легкая пигментация – это один из тех элементов, на которые стоит обратить внимание. Цинк помогает при заживлении ран, ускоряет процесс регенерации и защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения.

Салициловая кислота

Хорошо очищает поры лица от избытка жира и других загрязнений, вызывающих появление прыщей. Кислота подходит для лечения легкой степени угревой сыпи, а также устраняет черные точки.

Молочная кислота

Это мягкий кератолик, который рекомендуется для чувствительной кожи без выраженных воспалений или акне 3–4-й степени. Молочная кислота равномерно отшелушивает ороговевший слой эпидермиса, выравнивает тон и текстуру кожи лица, хорошо очищает поры и удерживает влагу в клетках, равномерно распределяя ее по глубоким слоям эпидермиса, повышая упругость кожи и замедляя появление морщин. Молочная кислота обладает антибактериальным эффектом. Она дезинфицирует и предотвращает воспаления, что способствует устранению акне и постакне. Кроме того, вещество помогает при проблемах гиперпигментации, мягко отбеливая кожу. При розацее молочная кислота категорически запрещена; после длительного пребывания на солнце ее также не следует применять.

Азелаиновая кислота

Легко проникает в эпидермис и дерму, восстанавливает кислотность, оказывая тем самым лечебное действие. Ее можно применять в сочетании с антибиотиками для исцеления от комедонального акне, а также использовать при гиперпигментации после воспалений и розацее или при папуло-пустулезных формах акне. Кислоту в концентрации 15–20% рекомендуют сочетать с салонными процедурами при легких формах акне. Она не накапливается в организме, не повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, снимает красноту и раздражение.

Альфа-гидрокислоты (AHA)

Очищают кожу от омертвевших клеток, стимулируют выработку коллагена, а также собственной гиалуроновой кислоты, предотвращают появление новых высыпаний и осветляют кожу после акне. Они часто содержатся в сыворотках и пилингах, но для чувствительной кожи AHA-кислоты не подходят.

Кора белой ивы

Содержит салицин и помогает блокировать факторы, вызывающие различные воспаления. Снимает зуд, ускоряет процесс обновления клеток и успокаивает кожу. Очень хорошо действует в борьбе с постакне. Кора белой ивы намного мягче салициловой кислоты и отлично подходит для чувствительной кожи.

Ниацинамид

Это форма витамина В3, которую добавляют в маски, сыворотки, кремы и очищающие средства. В3 способствует образованию новых клеток кожи, нормализуя их работу. Его дефицит вызывает сухость кожи, шелушение и зуд, а также повышает ее чувствительность к солнцу. Витамин имеет антибактериальные свойства, снижает риск воспаления, улучшает состояние жирной кожи, склонной к угрям и высыпаниям. Идеально подходит для чувствительной и сухой кожи.

Ниацинамид стимулирует синтез церамидов – веществ, которые делают эпидермис более плотным, восстанавливают клеточную энергию и помогают коже сохранять молодость. В сочетании с азелаиновой, салициловой, гликолевой кислотами более эффективно помогает в лечении акне.

Сера

Борется с бактериями, удаляет омертвевшие клетки, которые забивают поры. Средства с содержанием серы наносятся точечно на воспаления – ни в коем случае не на все лицо! После применения подобных средств кожу обязательно нужно увлажнить.

Экстракт чайного дерева

Это отличный антисептик, снимающий зуд и воспаление. Он борется с микробами и способствует сбалансированной выработке себума. Подходит для жирной кожи, а вот сухую может пересушить. Экстракт наносится точечно на воспаления.

Пробиотики

Помогают укреплять и защищать кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, поддерживают гидролипидный баланс и уровень кислотности, блокируют воспалительные реакции. Ищите следующие наименования в списке ингредиентов косметического средства: Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, Nitrosomonas eutropha, Streptococcus salivarius, Bifidabocterium, Vitreoscilla, Streptococcus thermophilus, Staphylococcus species.

Какие домашние бьюти-процедуры смогут избавить от прыщей?

Дарсонвализация

Помогает восстановить клетки, стабилизировать процесс обмена веществ, способствует регенерации кожи. После воздействия аппаратом прыщи подсушиваются, их распространение замедляется. Дарсонваль помогает при лечении акне, отечности лица, используется для регуляции выработки кожного сала при угревой сыпи, а также при проявлении возрастных изменений. Процедура оказывает общее благоприятное воздействие – тонизирует и улучшает цвет лица. Длительность– 5–15 минут, курс – 10–20 сеансов. Дарсонвализацию желательно проводить через день или ежедневно, в зависимости от назначения косметолога.

Светотерапия

Такие аппараты продаются сейчас повсюду, поэтому, чтобы выбрать наиболее эффективный, читайте отзывы других пользователей. Мои рекомендации: Dermalux, Dr. Dennis Gross, Deesse.

Нет мезороллеру

Использовать его дома на коже с акне – большая ошибка: вы можете расширить очаг воспаления и ухудшить состояние кожи. В данном случае лучше проконсультироваться с косметологом.

Две новинки для борьбы с воспалениями

The Skin Geek Refining Polish

£42 за 100 мл // skingeek.shop

Новый продукт этой марки назвали микродермабразией для лица в баночке. Он содержит салициловую кислоту, витамины А и С, отлично растворяет жир на поверхности кожи и мягко удаляет омертвевшие клетки.

Delo Rx – Hybrid Cleanser

£85 за 250 мл // delorx.com

Средство для глубокого очищения кожи, в составе которого содержатся противовоспалительные, успокаивающие и антивозрастные ингредиенты. Несмотря на концентрированность, оно обладает достаточно мягким действием и подходит для чувствительной кожи. В Hybrid Cleanser – 31,5% активных ингредиентов, среди которых бета-гидроксикислоты, антиоксиданты, экстракт органического белого чая, салициловая кислота, альфа-бисаболол и органический гидрозоль огурца.