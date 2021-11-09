Британия расширяет возможности для путешественников

Запретов на въезд и выезд становится меньше

Великобритания ослабляет карантинные меры. Агентство Reuters сообщает, что в ближайшее время в страну будет разрешен въезд гражданам других государств, привитых «Синоваком» и «Коваксином» – китайской и индийской вакцинами от COVID-19.

Изменения, вступающие в силу 22 ноября, коснутся полностью вакцинированных людей из ряда стран, включающего Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию и Индию. Министерство транспорта также заявило, что общие правила въезда будут упрощены: все люди младше 18 лет будут по умолчанию считаться полностью вакцинированными и смогут въезжать на территорию Британии без самоизоляции по прибытии.

В ноябре для граждан Соединенного Королевства был разрешен въезд на территорию США. Граница была закрыта в течение двух лет. Все въезжающие из Великобритании старше 18 лет должны предоставить доказательство вакцинации. Американские граждане могут посещать Великобританию с 28 июля. Министр транспорта Грант Шаппс отметил, что это «знаменательный момент». Он назвал трансатлантические перелеты «сердцем британской авиации». Помимо Великобритании, запрет на поездки в США снимается для жителей Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Южной Африки, Ирана и 26 стран Шенгенской зоны.

В ознаменование окончания запрета British Airways и Virgin Atlantic 8 ноября в 08:51 синхронно вылетели из лондонского аэропорта Хитроу. По данным компании Cirium, в ноябре запланировано 3 688 рейсов между США и Великобританией – это на 21% больше по сравнению с октябрем, но на 49% меньше, чем в ноябре 2019 года.