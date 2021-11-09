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Гарри и Меган затравили в прессе

Гарри и Меган затравили в прессе
Фото Flickr

СМИ отвратительно относятся к принцу и принцессе

Газета The Independent организовала дискуссию, в ходе которой комментаторы обсудили последние новости королевской семьи, перспективы монархии и ее публичный имидж. Хотя эксперты дискутировали по целому ряду вопросов, в одном аспекте все они проявили единодушие: по их мнению, СМИ предвзяты к Меган и Гарри. По сравнению с другими августейшими особами, им уделено особое внимание, причем журналисты пишут о них необоснованно едко.

Ряд комментаторов назвали тон прессы «ужасным», «прямо-таки оскорбительным» и «неумолимо враждебным». Американка Кристен Мейнзер, пишущая о британской монархии, удивлена такому отношению: «Меган и Гарри сделали то, что критики королевской семьи всегда от них требовали. Пара отошла от дел, они сами оплачивают свои счета, зарабатывают деньги самостоятельно и высказываются по тем проблемам, о которых, откровенно говоря, должны говорить все члены королевской семьи». «Журналистам нужно рассматривать Меган и Гарри как будущее королевства, а не как предателей», – добавила Мейнзер.

Роберт Смит из издания Republic полагает, что существование монархии в корне недемократично, однако и он согласился с Мейнзер: «Реакция британской прессы на интервью Опре была довольно жуткой, по сути, им в открытую провозгласили недоверие. Против Меган и Гарри выдвинули очень серьезные и неоправданные обвинения в равнодушии к психическому нездоровью и расизму».

Мейнзер считает особенно неприятными выпады против Меган Маркл, видя в них признаки расизма и мизогинии. «Часто эти нападки не имеют никакого смысла, причем это касается и других королевских семей по всему миру, например японской принцессы Мако. Иногда кажется, что, ругая Меган и Гарри, пресса хочет отвлечь читателя от более важных вещей, скажем, финансовых нарушений и других преступлений на высшем уровне», – заключила она.

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