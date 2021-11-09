Зимние вакцины: защитите свои семьи и друзей от вирусов

После отмены карантина и снятия ограничений люди вернулись к привычному образу жизни: они вновь стали собираться большими группами, много времени проводить вместе. При увеличении контактов с представителями различных социальных комьюнити иммунитет может снизиться, человек станет более восприимчив к гриппу, что на фоне растущего числа случаев COVID-19 может привести к зимнему всплеску заболеваемости гриппом. Также этому способствует холодная погода: из-за того, что мы долгое время находимся в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, происходят более тесные социальные контакты.

Для того чтобы минимизировать риски, необходимо повышать общественное сознание, информировать и поощрять тех, кто этой зимой получил возможность поставить бустер от COVID-19 или сделать прививку от гриппа, на собственных примерах показывать, как нужно себя вести, чтобы обеспечить безопасность наших семей и друзей. А лучшая защита от опасных для жизни вирусов, таких как вирус гриппа и коронавирус, существующая на сегодняшний день, – это вакцины.

Примерно один из трех человек болеет ковидом бессимптомно и может распространять его, не зная об этом. А бустерная доза вакцины против коронавируса усиливает защиту от первых двух доз вакцины, делая ее действие более длительным и эффективным.

Зачем нужна бустерная программа по COVID-19?

На основе имеющихся данных Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал предлагать бустеры наиболее уязвимым категориям граждан для поддержания защиты от коронавируса в течение зимних месяцев и облегчения работы NHS в период ее максимальной загруженности.

Как скоро необходимо поставить бустер после второй дозы?

Сделать бустерный укол нужно не ранее чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации (получения второго компонента). Людям с определенными заболеваниями бустер COVID-19 может быть предложен раньше.

Где можно записаться на прием, чтобы получить бустерную вакцину?

В настоящее время привиться можно в различных местах, в том числе в стационарных и мобильных пунктах вакцинации. Благодаря этому обеспечивается максимальный доступ к вакцине, особенно для людей без постоянного места жительства и тех, кто проживает в удаленных общинах. Всем, кто имеет право на бустер от COVID-19, сразу после получения приглашения на вакцинацию надлежит зарегистрироваться.

Можно ли вводить бустерную вакцину при положительном тесте на COVID-19?

Перед записью на бустер при положительном результате на ковид нужно подождать четыре недели (28 дней) начиная с даты прохождения теста.

Какие категории граждан могут получить бустерную вакцину COVID-19?

Сделать бустерный укол вправе:

– лица в возрасте 50 лет и старше;

– лица с состоянием здоровья, которое подвергает их высокому риску заражения коронавирусом;

– постояльцы и сотрудники домов престарелых;

– персонал системы здравоохранения и социальной сферы, работающий непосредственно с пациентами.

Информация о вакцине против гриппа

По статистике, в среднем за год в Англии от гриппа умирают около 11 тысяч человек и еще десятки тысяч попадают в больницы.

Вакцинация против гриппа важна по нескольким причинам:

– из-за пандемии коронавируса высока вероятность, что у большей части населения не выработается естественный иммунитет к гриппу;

– согласно результатам исследований, при одновременном заболевании гриппом и COVID-19 болезнь будет протекать в более тяжелой форме;

– вакцинация от гриппа и ковида обеспечит вам и вашим близким защиту от обоих серьезных заболеваний;

– для переболевших коронавирусом вакцина от гриппа безопасна и эффективна.

Кто в 2021/2022 году имеет право на вакцинацию против гриппа?

Это следующие категории:

– ученики начальной и средней школы (7–11 лет);

– лица в возрасте от 6 месяцев до 50 лет, входящие в группы риска по медицинским показаниям и хроническим заболеваниям;

– беременные женщины – на любой стадии беременности;

– лица в возрасте 50 лет и старше;

– постояльцы домов престарелых с длительным пребыванием;

– опекуны;

– люди, тесно контактирующие с лицами с ослабленным иммунитетом;

– медперсонал и соцработники – как в госсекторе, так и оказывающие частные услуги.

Будет ли население более уязвимо к вирусу гриппа в этом году?

Каждый год появляются различные штаммы гриппа. В наступившем сезоне их количество может увеличиться, так как в прошлом году было меньше случаев заболевания гриппом. Это означает, что у населения выработался низкий уровень иммунитета против прошлогодних штаммов, и они могут продолжать распространяться в этом году вместе с новыми. Независимо от права на бустерную вакцину COVID-19, мы призываем всех, кому рекомендована прививка от гриппа, подать заявку и сделать ее. Более подробная информация о вакцинации против гриппа доступна на сайте nhs.uk/flujab .

Привиться от гриппа можно у терапевта; в аптеке, предлагающей данную услугу; можно записаться на прием в больнице; беременным необходимо обратиться к акушерам.

Вакцина от гриппа для людей с серьезными диагнозами

Вакцина предоставляется NHS бесплатно всем лицам с серьезными хроническими заболеваниями, в том числе следующими:

– респираторные заболевания, такие как астма (требуются стероидный ингалятор или таблетки), хроническая обструктивная болезнь легких (COPD), включая эмфизему и бронхит;

– диабет;

– заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь или сердечная недостаточность;

– чрезмерно избыточный вес – при индексе массы тела (BMI) 40 или выше;

– хроническая болезнь почек;

– заболевания печени, например гепатит;

– неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона, болезнь двигательных нейронов, рассеянный склероз (MS) или детский церебральный паралич;

– неспособность к обучению (дислексия);

– проблемы с селезенкой, к примеру, серповидноклеточная анемия (также если селезенка была удалена);

– ослабленная иммунная система в результате таких заболеваний, как ВИЧ и СПИД, или приема лекарств, например стероидных таблеток, или химиотерапии.

Проконсультируйтесь с врачом: если у вас есть риск получить серьезные осложнения в случае заражения гриппом, то вам будет рекомендовано поставить вакцину.

Вакцина от гриппа для беременных женщин

Вакцина против гриппа – это лучший способ защитить вас и вашего ребенка от вируса гриппа. Если вы беременны, вы можете получить бесплатную вакцину у своего терапевта, фармацевта или через службу по беременности и родам. Не откладывайте, запишитесь на прием прямо сейчас! Исследования показали, что вакцина против гриппа безопасна на любой стадии беременности – с первых недель и до предполагаемой даты родов.

Вакцина от гриппа для медицинских и социальных работников, контактирующих с пациентами

Если вы являетесь сотрудником медицинской или социальной сферы, то ваш работодатель обязан предложить вам привиться от гриппа. Вакцинироваться можно на вашем рабочем месте. Вы также можете получить вакцину от гриппа в NHS у терапевта или в аптеке, если вы работаете в хосписах, зарегистрированных домах престарелых и организациях, оказывающих услуги по уходу на дому.

Вакцина от гриппа для детей

Большинство учащихся, имеющих право на вакцинацию, могут сделать прививку от гриппа в школе. Школьники, которые находятся в группе риска, могут получить вакцину как у своего терапевта, так и в учебном заведении. Дети дошкольного возраста могут вакцинироваться от гриппа у терапевта.

Какую вакцину против гриппа можно вводить детям?

Чтобы детей в возрасте от 2 до 17 лет защитить от гриппа, им ежегодно предлагается вакцина в виде назального спрея. В случае если вакцина в спрее им не подходит, детям предложат вакцину в форме инъекции.

Насколько эффективна вакцина против гриппа?

Несмотря на то что иммунизация обеспечивает наилучшую защиту от гриппа (основных штаммов вируса), вероятность того, что вы можете заболеть гриппом, все еще существует. Если вы действительно заразитесь гриппом после вакцинации, то период заболевания будет коротким и вы перенесете его более легко. Вакцина против гриппа также предотвратит распространение вируса от вас окружающим, которые могут быть более подвержены риску серьезных осложнений от гриппа. Для того чтобы вакцина подействовала, может потребоваться от 10 до 14 дней.

Существуют ли какие-либо побочные эффекты?

Побочные эффекты от назальной вакцины – это насморк или заложенность носа, головная боль, усталость и потеря аппетита. У тех, кому ввели вакцину в форме инъекции, могут появиться боль в руке в месте укола, низкая температура и боль в мышцах в течение 1–2 дней после вакцинации. Серьезные побочные эффекты при использовании назального спрея или инъекции крайне редки.

Последствия COVID -19

Важно: приходить на прием можно только в том случае, если симптомов заболевания нет как у вас самих, так и у людей, с которыми вы проживаете вместе. Если вы пропустили запись на вакцинацию, запишитесь повторно у своего терапевта. В этом году как никогда актуальны прививки от гриппа.

Кендалл Платт, 35 лет, живет в Рединге с мужем Дэйвом и трехлетней дочерью Арвен:

«Я прошла скрининг на 12-й неделе беременности, чтобы перед записью на прививку от гриппа убедиться, что ее можно делать. Вакцину от ковида я уже получила. Я совсем не беспокоюсь о том, что вакцина от гриппа будет введена во время беременности: у меня уже есть такой опыт – я делала прививку, когда мы ждали рождения старшей дочери, Арвен. Я считаю, что беременным особенно важно привиться, потому что в этот период иммунитет значительно снижается. Раньше я работала судмедэкспертом, так что прежде, чем дать личную оценку, я изучала все существующие научные доказательства. Я понимаю обеспокоенность по поводу прививок, но вы должны заботиться о своем собственном здоровье, потому что, когда вы заболеете, может никого не оказаться рядом, чтобы вам помочь».

Келли Ньютон, 50 лет, живет в Кройдоне (Южный Лондон) с мужем и шестью детьми (в возрасте от 14 лет до 21 года):

«В декабре 2019 года мне стало трудно дышать. Сначала врачи предположили, что это плеврит, потом появились подозрения на опоясывающий лишай, но, когда диагностировали пневмонию, я оказалась в больнице. После болезни у меня остались рубцы на легких, и теперь даже незначительная простуда может перерасти в пневмонию, поэтому я очень боюсь заразиться гриппом. И когда мне предложили сделать прививку от гриппа, я сразу согласилась. Я действительно рада, что правительство делает прививки. Я считаю, что, вакцинировавшись, я не только увеличу свои шансы не заразиться, но и внесу свою лепту в отношении помощи медикам, потому что сейчас NHS очень сильно загружена работой. Также я получила основную вакцину от ковида, а в прошлом месяце – еще и бустер. Пройти вакцинацию для меня было важно не только из-за моих проблем со здоровьем, но и для того, чтобы предотвратить заражение моих близких».

Дженни Харрис, исполнительный директор Агентства по охране здоровья Великобритании:

«Нас ждет непростая зима, но мы можем помочь себе и окружающим, поставив бустер COVID-19 и вакцинировавшись против гриппа, если это возможно. Прививки против обоих вирусов не только защитят нас и наших близких, но и снизят потенциальную нагрузку на NHS этой зимой».

Никки Канани, заместитель руководителя программы вакцинации NHS:

«Программа вакцинации от COVID-19 является наиболее масштабной и самой успешной в истории NHS: защиту получили миллионы людей, около 130 тысяч жизней были спасены. Грипп и коронавирус уносят жизни, а оба этих смертельных вируса вместе повышают угрозу заражения, поэтому необходимо продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Важно, чтобы все, кто имеет на то право, как можно скорее вакцинировались против гриппа и зарегистрировались для получения бустера. Вакцины безопасны и эффективны. Это лучшая защита для вас и ваших близких этой зимой».