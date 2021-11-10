11 ноября. Алеют маки

В Британии отмечают День поминовения

Ежегодно 11-го числа 11-го месяца в 11 часов утра Британия замирает на две минуты, чтобы почтить молчанием память воинов «страны надежды и славы», павших во всех вооруженных конфликтах. Эту традицию ввел король Георг V в 1919 году – ровно через год после окончания Первой мировой войны. Самая кровопролитная (на тот момент) бойня в истории унесла жизни почти 900 тысяч британских солдат. В годовщину подписания Компьенского перемирия, положившего конец боевым действиям, Его Величество призвал граждан помолчать две минуты, дабы «мысли каждого были сосредоточены на благоговейном поминании наших славных павших». Так появился День поминовения (Rememberance day).

Почти сразу родилась и другая традиция: в знак траура по погибшим солдатам англичане стали прикалывать к одежде цветки мака, который исторически связывают с военным ремеслом. Издревле считается, будто красный цветок особенно хорошо растет на полях сражений, политых кровью бойцов. Ассоциация стала еще прочнее после публикации стихотворения «На Фландрии полях алеют маки» ветерана Первой мировой, подполковника Джона Маккрея. С 1921 года маки стали непременным атрибутом Дня памяти павших. Сейчас вместо алых бутоньерок в ходу значки и броши, а маки из фетра или пластика нередко перекрашивают в альтернативные цвета, чтобы добавить новых смыслов скорбному символу. Например, пурпурный цветок прикалывают те, кто хочет почтить память невинных жертв войн, черный – солдат африканского происхождения, а белый носят убежденные пацифисты, считающие, что алый значок прославляет милитаризм.

Однако классический символ Дня поминовения остается неизменным. Значки с алым маком с конца октября можно заметить на политиках, телеведущих, футбольных тренерах и обычных неравнодушных гражданах. Официально маки распространяет благотворительная ветеранская организация «Британский легион», однако поощряется и инициатива «на местах». Например, в этом году две тетушки из Эссекса связали чехлы на почтовые ящики с изображением цветов и фигуркой британского Томми. Жительница Дорчестера украсила дом гирляндой из тысячи маков, сделанных из пластиковых бутылок. А житель Кейингема в Восточном Йоркшире создал в честь Дня памяти деревянные скульптуры и установил их посреди клумбы на местном кладбище. Все эти начинания осуществляются также с целью собрать средства на благотворительность.

Королевская семья поддерживает традицию. Елизавета II часто появляется на приуроченных к траурному дню официальных мероприятиях не с одним, а сразу с пятью цветками на платье. Букингемский дворец не давал разъяснений относительно такой инициативы монарха, но многие полагают, что количество цветков на королевской груди равно числу родов войск британских вооруженных сил: армия, флот, авиация, гражданская оборона и женское добровольческое ополчение.

В ближайшее воскресенье после Дня ветеранов в Лондоне проходят марш памяти и поминальная служба у Кенотафа в Уайтхолле. Аналогичные мероприятия 14 ноября состоятся и в других городах Великобритании. Ее Величество обещала посетить службу – это станет первым появлением королевы на публике с конца октября, когда врачи рекомендовали монарху соблюдать полный покой. Накануне, 13 ноября, в Королевском Альберт-холле будет проведен ежегодный Фестиваль поминовения. На нем Елизавета II присутствовать не будет.