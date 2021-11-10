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Дайана Росс споет на Гластонбери-2022

Дайана Росс споет на Гластонбери-2022
Фото Flickr

Легенда соула подтвердила свое участие 

Звезда лейбла Motown должна была выйти на сцену фестиваля в 2020 году, но мероприятие отменили из-за пандемии, как и Гластонбери-2021, – напоминает Би-би-си. В начале ноября 77-летняя дива выпустила альбом со свежим материалом – впервые с 1999 года. По прогнозам критиков, пластинка станет хитом продаж и доберется до первой десятки национального чарта. 

Уроженка американского Детройта выйдет на главную сцену 26 июня, в последний день фестиваля. Ее выступление запланировано в таймслоте «легенд», то есть после пяти часов вечера – в это время перед сценой собираются самые большие толпы. Появление Долли Партон в 2014 году привлекло самую внушительную живую аудиторию в истории Гластонбери. Триумфальный сет Кайли Миноуг 2019 года стал наиболее популярным выступлением на Гласто, когда-либо транслировавшимся Би-би-си: его посмотрели 3,9 млн зрителей.

«Я так взволнована и благодарна за то, что наконец-то увижу вас в Гластонбери», – сказала Росс. Соорганизатор шоу Эмили Ивис отметила, что она сама «на взводе» из-за того, что певица все же доедет до Сомерсета: «Мы были безумно рады подписать такую легенду на Гластонбери-2020 и счастливы, что она первой согласилась выступить в следующем году».

Пока помимо Дайаны Росс из лайн-апа Гластонбери-2022 свое участие в фестивале подтвердила только Билли Айлиш. Американская поп-звезда выйдет на главную сцену в пятницу 24 июня.

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