﻿﻿﻿﻿﻿

Где в Лондоне проще зарядить электромобиль?

Где в Лондоне проще зарядить электромобиль?
Фото Pxfuel

Названы районы с лучшей инфраструктурой

Газета The Evening Standard со ссылкой на исследование компании Evans Halshaw сообщает, что лучший доступ к зарядным устройствам в столице обеспечен в Вестминстере: центральный район Лондона располагает 1 059 «розетками». Уондсворт занимает второе место с 603 электрозаправками, в Хаммерсмите и Фулхэме их около 550. 

Судя по всему, наибольшее число граждан, обеспокоенных уровнем выхлопов, проживает в Хиллингдоне. В этом районе насчитывается 2 911 электромобилей – это самый высокий показатель среди всех округов страны. Несмотря на это, в целом в Западном Лондоне установлено всего 199 точек зарядки, то есть на одну приходится примерно 20 электромобилей. При этом на западе столицы большое количество точек быстрой зарядки – всего 40 пунктов. Столько же в Вестминстере (40), далее следуют Хаммерсмит (39), Фулхэм (39) и Илинг (37).

Согласно исследованию, по сравнению с другими регионами в Лондоне огромное количество зарядных устройств: 30,7% точек электромобилей в Великобритании установлены в столице. Утвержденная мэром Лондона стратегия развития инфраструктуры электромобилей до 2030 года предполагает, что к началу следующего десятилетия в столице оснастят от 40 000 до 60 000 точек зарядки электромобилей, из которых 4 000 должны будут быть точками быстрой зарядки.

В настоящее время в пределах окружной дороги M25 установлено чуть более 7 000 электрозаправок, 300 из которых – быстрые, способные полностью зарядить аккумулятор транспортного средства примерно за 30 минут.

profile-sample2
11 ноября. Алеют маки
10-11-2021
profile-sample2
Не скучать! Чем заняться в Лондоне в ноябре
10-11-2021
profile-sample2
Топ-10 спектаклей ноября
10-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.