Где в Лондоне проще зарядить электромобиль?

Названы районы с лучшей инфраструктурой

Газета The Evening Standard со ссылкой на исследование компании Evans Halshaw сообщает, что лучший доступ к зарядным устройствам в столице обеспечен в Вестминстере: центральный район Лондона располагает 1 059 «розетками». Уондсворт занимает второе место с 603 электрозаправками, в Хаммерсмите и Фулхэме их около 550.

Судя по всему, наибольшее число граждан, обеспокоенных уровнем выхлопов, проживает в Хиллингдоне. В этом районе насчитывается 2 911 электромобилей – это самый высокий показатель среди всех округов страны. Несмотря на это, в целом в Западном Лондоне установлено всего 199 точек зарядки, то есть на одну приходится примерно 20 электромобилей. При этом на западе столицы большое количество точек быстрой зарядки – всего 40 пунктов. Столько же в Вестминстере (40), далее следуют Хаммерсмит (39), Фулхэм (39) и Илинг (37).

Согласно исследованию, по сравнению с другими регионами в Лондоне огромное количество зарядных устройств: 30,7% точек электромобилей в Великобритании установлены в столице. Утвержденная мэром Лондона стратегия развития инфраструктуры электромобилей до 2030 года предполагает, что к началу следующего десятилетия в столице оснастят от 40 000 до 60 000 точек зарядки электромобилей, из которых 4 000 должны будут быть точками быстрой зарядки.

В настоящее время в пределах окружной дороги M25 установлено чуть более 7 000 электрозаправок, 300 из которых – быстрые, способные полностью зарядить аккумулятор транспортного средства примерно за 30 минут.