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Лондон за углом

Лондон за углом
Фото123rf.com

Возможно, вы считаете себя знатоком Лондона – и с уверенностью даете друзьям рекомендации, что бы еще посмотреть в столице. Но нередко, пробегая по всем известным туристическим местам, мы не замечаем что-то не менее интересное, но скрывающееся где-то там, за углом. Ну что, прогуляемся по неизведанным местам?

Браун Харт Гарденс

Этот островок тишины и спокойствия находится в самом центе города. После шопинга на Оксфорд-стрит – самое то, чтобы уединиться и отдохнуть. Найти его несложно: если свернуть с Оксфорд-стрит на Дьюк-стрит, не доходя до станции метро Бонд-стрит, то через несколько метров вы попадете в сквер в районе Мейфэр. Еще в XIX веке тут был разбит сад для представителей рабочего класса. Но время и прогресс не стоят на месте, и в начале XX века решено было построить здесь электрическую подстанцию.

123rf.com

Основная часть здания углублена в землю, а наземная часть с куполообразным павильоном вполне вписывается в городскую среду. Жители так переживали, что они потеряют зеленый островок рядом с домом, что правительство пошло им навстречу: решено было разместить сад на крыше подстанции. В 1906 году был обустроен итальянский садик с деревьями в кадках: в итоге город получил подстанцию, а жители – зону отдыха. Но в 1980 году сад закрыли по распоряжению Лондонского совета по электричеству, и в течение 20 лет он оставался бесхозным. После очередной реконструкции место обрело новую жизнь. Здесь возвели стеклянный лифт и открыли кафе.
ГДЕ: Brown Hart Gardens, London W1K 6WP, вниз от Оксфорд-стрит по Дьюк-стрит

Старая водная колонка

Если снова выйти на Оксфорд-стрит, добраться до перекрестка с Поланд-стрит, повернуть на нее и пройти до конца улицы, то, не доходя до Бродвик-стрит, вы увидите уличную водоразборную колонку. Ничем не примечательная на вид, она хранит интересную историю. В середине XIX века в Лондоне разыгралась холера. Год за годом люди умирали, но никто не понимал, как можно остановить инфекцию. Полагали, что она витает в воздухе, однако доктор Джон Сноу был твердо убежден: причина кроется в питьевой воде, которую поставляли несколько компаний – все они черпали ее в загрязненной Темзе. Городская канализационная система еще не была введена, и все нечистоты сливались в реку. Несколько лет доктор посвятил разработке своей версии. Осенью 1854 года за 10 дней погибли более 500 человек – Сноу стал выяснять, где происходили все смерти, и обнаружил, что большинство пользовались колонкой на Бродвик-стрит. Таким образом, доктор пришел к выводу, что причина кроется не только в воде, но и в конкретной колонке. Прежде всего он убрал ручку насоса, чтобы люди не смогли больше им пользоваться. А потом выяснилось, что в нескольких метрах от злополучной колонки находилась выгребная яма, и все нечистоты попадали в водозаборник. Сейчас на том самом месте стоит точная копия знаменитой колонки, которая помогла Сноу в его открытии и изучении причин холеры.
ГДЕ: 44 Broadwick St, London W1F 7AE

flickr.com/adambowie

Самая маленькая площадь

После прогулки у Букингемского дворца пройдите по улице Мэлл до пересечения с Мальборо-роуд, сверните на нее. Пройдя ее до конца, перейдите Пэлл-Мэлл и через несколько шагов по Сент-Джеймс-стрит вы окажетесь у самой маленькой площади Лондона – Пикеринг-плейс. Найти ее нелегко. Ориентиром может служить вывеска Berry Bros. & Rudd, который считается самым старинным магазином по продаже вина в столице. А рядом с ним – арка с №3 наверху. Для нелюбопытных – арка и арка, но для тех, кто пытается найти необычные места Лондона, – целое сокровище.

В XVII веке тут был небольшой постоялый двор, построенный как раз владельцами этого винного магазина. Ох и славился этот двор в свое время – и далеко не порядочной репутацией. Именно потому, что площадь скрыта от посторонних глаз, здесь собирались любители карточных игр, женского пола и дуэлей. Говорят, что сюда захаживал и Бо Браммелл, близкий друг короля Георга IV и изобретатель галстука. А еще считается, что именно тут прошла последняя лондонская дуэль на мечах. Здесь до сих пор сохранились дома Георгианской архитектуры и газовые фонари. В одной из комнат гостиницы некогда проживал писатель Грэм Грин.
ГДЕ: на St James St, между Pall Mall и King St

Самый старый шляпный магазин

Рядом с Пикеринг-плейс на Сент-Джеймс-стрит расположен шляпный магазин Lock & Co. Вы легко его найдете: элегантные шляпки в витрине так и манят зайти. С виду – обычная лондонская витрина, но не спешите пройти мимо: это старейший шляпный магазин, вернее, мастерская, причем не только столицы, но и всего мира! Магазин был основан в 1676 году Робертом Дэвисом, а название свое получил по имени Джеймса Локка, которого сын Дэвиса взял в подмастерья, а тот возьми и женись на его единственной дочери. С тех пор вот уже более 350 лет магазином владеют потомки Джеймса.

Именно мастерская Lock & Co изобрела знаменитый лондонский котелок. Однажды Эдвард Кук, племянник того самого Томаса Кука, который открыл первое туристическое агентство, обратился в магазин с необычной просьбой: ему нужен был головной убор для егерей. В то время в моде были цилиндры, а в них в лесу неудобно: за ветки цепляются, ветром сдуваются. Вот и придумали шляпные мастера такой котелок. Говорят, когда Эдвард пришел в магазин, он наступил на шляпу, чтобы проверить ее прочность. Качество его порадовало, и с тех пор котелок прочно вошел в загородную английскую моду.

Среди клиентов магазина были адмирал Нельсон, Оскар Уайльд, модник и дуэлянт Бо Браммелл, Уинстон Черчилль, Чарли Чаплин, Пирс Броснан, Дэвид Бэкхем и другие знаменитости. Кроме того, магазин является официальным поставщиком шляп королевского двора. Пережив разные политические и экономические кризисы и войны, магазин впервые за всю историю закрылся в прошлом году во время локдауна. И даже если вы не поклонник шляп, просто загляните в старинный магазинчик, чтобы проникнуться духом старой доброй Англии.
ГДЕ: 6 St James’s St, London SW1A 1EF

Сесил-корт (Cecil Court)

Наверняка вы были в Ковент-Гардене, где жизнь кипит 24 часа 7 дней в неделю. Но знаете ли вы, что буквально за углом вы найдете тихое и уютное местечко – между Чаринг-Кросс-роуд и Сент-Мартинс-лейн? Здесь время словно остановилось. Антикварные книжные лавки и магазинчики сохранились с XIX века, напоминая о былой славе этого места: даже знаменитый лондонский книжный Foyles начинал свою историю здесь.

Сесил-корт был построен в конце XVII века, тогда тут и появились первые книжные магазины. Но в середине следующего столетия большинство домов на улочке сгорели – говорят, что это был пожог, который устроила владелица коньячной лавки, чтобы получить деньги за страховку. В то время Сесил-корт часто появлялся в криминальных хрониках: уголок славился грабежами и стычками с бандитами. Так или иначе, улица отстроилась, и на ней снова появились книжные и антикварные лавки.

commons.wikimedia.org

В 1764 году в одном из домов поселился юный Вольфганг Амадей Моцарт, гастролировавший с семейством по Европе. Известно, что свою первую симфонию восьмилетний музыкант написал именно в это время – возможно, здесь, на Сесил-корт. Над домом №9 висит голубая табличка с его именем. Быть может, вы не раз проходили мимо и даже не замечали ее.

В конце XIX века Сесил-корт стал центром киноиндустрии – здесь часто снимали фильмы, из-за чего улочку прозвали «Мерцающей аллеей». Также она стала первым местом в Лондоне, где начали торговать кинопленками.

Несмотря на бурную историю, Сесил-корт, как мы уже упоминали, прежде всего известен как книжный рай. Для всех любителей старинных книг это Клондайк: здесь можно найти подлинные сокровища. Улицу освещают настоящие газовые фонари, от чего она становится очень романтичной и живописной. Кстати, говорят, Сесил-корт вдохновил Джоан Роулинг на создание Косого переулка. Ведь не зря в первом фильме Гарри и Хагрид идут по Чаринг-Кросс-роуд, чтобы добраться до Косого переулка. А ведь он совсем рядом…
ГДЕ: Cecil St, London WC2N 4HE

Цветная улица

Все наслышаны о цветных домах Ноттинг-Хилла, и каждый турист считает своим долгом добраться до этого места и сделать фото. Но знаете ли вы, что это не единственный красочный район Лондона? Неподалеку от того же Ковент-Гардена, между Шортс Гарден и Монмаут-стрит, есть чудесный райончик Neal’s Yard, который тоже поражает своей яркостью. Неоновые дома – желтые, оранжевые, синие стены с цветными оконными рамами – словно декорации к футуристическому фильму. На фоне пасмурной лондонской погоды этот островок вечного лета кажется каким-то невероятным.

123rf.com

А ведь района могло бы и не быть. В середине XX века его собирались сносить, но Николас Сандерс за £7 000 выкупил помещение, которое использовалось как фруктово-овощной склад для рынка Ковент-Гарден. Сандерс отстроил здесь продуктовый магазин с уклоном в экологичность продуктов. Все вокруг крутили пальцем у виска – район был очень грязным и непривлекательным, к тому же кишел крысами, и никто не верил в успех предпринимателя. Однако магазин быстро стал популярным, и Сандерс стал развивать это направление, открыв эко-кофейню и пекарню. Отсюда и родилась идея цветных домов, чтобы показать, что чистый Лондон может быть ярким и красочным. Посидеть в уютных кафе и создать себе радужное настроение – главное, за чем приходят в Neal’s Yard
ГДЕ: Neal’s Yard, London WC2H 9DP

Рынок Гарри Поттера

Если вы оказались в лондонском Сити, то наверняка ваше внимание будет приковано к стеклянным небоскребам. Но каково будет удивление, когда среди этих гигантов вы обнаружите… старинный рынок. Лиденхолл-маркет – удивительное место, напоминающее декорации к историческому фильму.

123rf.com

На этом месте в VIII–IX веках находился римский форум – торговый центр античного Лондиниума. В XIV столетии в одном из крытых дворов особняка Лиден-Холл построили рынок, где продавали домашнюю птицу. Так название и закрепилось. Потом в Лиденхолле продавали сыр, масло и прочие продукты. Великий Лондонский пожар в 1666 году разрушил здание, рынок отстроили заново и разместили под крышей. Тот Лиденхолл, каким мы его знаем сейчас – с арками, витражами, позолотой и красно-зеленой крышей, – появился в конце XIX века.

Сейчас здесь галерея магазинов и прекрасные аутентичные лондонские пабы. Неудивительно, что это необычное место приглянулось создателям кинофраншизы о Гарри Поттере: эта мощенная булыжником улица знакома нам как Косой переулок, куда студенты Хогвартса стекались, чтобы купить волшебные палочки и книги заклинаний. А если найдете голубую дверь магазина оптики в пассаже Буллз-Хед, знайте, что именно она в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» служила входом в бар «Дырявый котел», через который ведьмы и маги попадали в Косой переулок.
ГДЕ: Gracechurch St, London EC3V 1LT

123rf.com

***

Прогуливаясь по Лондону, иногда достаточно чуть-чуть отклониться от привычного маршрута, чтобы оказаться в неожиданном, красивом, а самое главное – не затоптанном туристами месте. Ведь там, за углом, столько интересного…

Подготовила Оксана Кеш

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