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Не скучать! Чем заняться в Лондоне в ноябре

Не скучать! Чем заняться в Лондоне в ноябре
Фото london.tastefestivals.com

Лондон никогда не спит, смерть от скуки никому здесь не грозит. Вопрос в том, куда пойти и что выбрать из космического разнообразия ивентов, предлагаемых английской столицей. Мы сделали для вас подборку из 5 мероприятий, куда можно отправиться как парой, так и всей семьей. Некоторые из них уже идут какое-то время (мы просто решили напомнить о них, если вы вдруг забыли), а некоторые ограничены во времени. Так что поехали!

credit the EFG London Jazz Festival

Лондонский джазовый фестиваль EFG (EFG London Jazz Festival)

credit the EFG London Jazz Festival

Ноябрь по давней традиции считается в Лондоне джазовым. В 1992 году несколько независимых музыкальных продюсеров объединились в центр Serious и с тех пор ежегодно радуют меломанов Лондонским джазовым фестивалем EFG (EFG London Jazz Festival. EFG – название банка, спонсирующего музыкальное мероприятие).

credit the EFG London Jazz Festival

В этом году фестиваль проходит с 12 по 21 ноября. В нем участвуют более 2 000 музыкантов из разных стран – как знаменитые на весь мир, так и молодые таланты. Они выступают сразу на нескольких площадках, включая и крупные культурные центры Лондона, такие как Барбикан-центр, Кадоган- и Вигмор-холл, Королевский фестивальный зал Саутбэнка, и небольшие клубы вроде King’s Place, Purcell Room и Omnibus Theater. В день может проходить до 20 концертов. Успеть на все нереально, но на сайте фестиваля можно посмотреть расписание выступлений. Помимо джем-сейшнов, устраиваются мастер-классы, семинары, экспериментальные концерты с необычными музыкальными, инструментальными и тематическими сочетаниями.

credit the EFG London Jazz Festival

Выступления могут быть как платными, так и бесплатными.
КОГДА: с 12 по 21 ноября

credit the EFG London Jazz Festival

credit the EFG London Jazz Festival

«Вкус Лондона» в Табачных доках

Радость гурманов возвращается! Очередной гастрономический фестиваль «Вкус Лондона» (Taste of London) переместился в Табачные доки, откуда открывается восхитительный вид, и готовится встретить гурманов праздничными угощениями накануне Рождества.
Созданные специально для зимы коктейли, живая музыка, отличные развлечения и изысканные блюда наполнят четыре ноябрьских дня.
Здесь можно будет попробовать новые блюда из лучших лондонских ресторанов, включая шри-ланкийский Hoppers, карибский Juici Jerk и итальянский Cin Cin.

london.tastefestivals.com

Однако фестиваль гораздо шире, чем простая дегустация и наслаждение едой. Здесь можно посмотреть, как готовят блюда профессионалы, поучаствовать в мастер-классах и отточить свои навыки, узнать много нового об уличной еде и о том, как выращивать самим какие-то продукты, а напоследок приобрести кое-что вкусненькое в киосках.

london.tastefestivals.com

КОГДА: 18 ноября – с 18:00 по 22:30, 19 ноября – с 11:00 по 16:30 и с 18:00 по 22:30, 20 ноября – с 11:00 по 16:30 и с 18:00 по 22:30, 21 ноября – с 12:00 по 17:00
ГДЕ: 50 Porters Walk, Wapping, London E1W 2SF
БИЛЕТЫ: от £12, london.tastefestivals.com/tickets

Выставка легендарных сумок в музее Виктории и Альберта

Кураторы музея собрали более 300 предметов для интереснейшей выставки «Сумки: изнутри и снаружи» (Bags: Inside Out). Экспозиция рассказывает зрителям о форме, функциональности и дизайне сумок со всего света, а также демонстрирует процесс их создания, начиная с XVI века.

Куратор проекта, доктор Люсия Сави, говорит: «От роскошной сумки XVI века, созданной для королевской семьи, до повседневной большой tote bag, экспозиция показывает, как менялись функции, статус, дизайн и производство сумок в мире в течение столетий. Эти портативные, но функциональные аксессуары, скрывающие самое необходимое, всегда интриговали женщин и мужчин своей двойной сутью – как предметы очень личные и публичные одновременно».

Выставка состоит из трех частей:
– «Функциональность и полезность», где демонстрируются исторические экспонаты, к примеру, вышитая сумка для хранения серебряной матрицы Большой печати Англии в годы правления королевы Елизаветы I, красный despatch box Уинстона Черчилля для важных документов, чемодан Louis Vuitton начала ХХ века светской львицы Эмили Грисби;
– «Статус и идентичность» посвящен феномену it-bags. Это дорогие, элитные аксессуары, например, Lady Dior, созданная в честь принцессы Дианы, Hermés Kelly и Birkin, Fendi Baguette и многие другие;
– «Взгляд в будущее», где представлены сумки из необычных и экологичных материалов, как, например, сумка Stella McCartney из выловленного в океане пластика или Elvis and Kresse из старых пожарных шлангов.
КОГДА: до 16 января 2022 года, со среды по воскресенье, с 10:00 по 17:45
ГДЕ: Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, South Kensington, London SW7 2RL
БИЛЕТЫ: £12,00

Математика: галерея Винтона в Музее науки

В Музее науки продолжается выставка, рассказывающая об одном из самых интересных явлений – влиянии математических понятий на повседневность и создание различных предметов. Сотня экспонатов, расположенных на площади 913 кв. м, – предметы дизайна, образцы новейших технологий, инженерного дела и исторические артефакты.

Создатели этого необычного пространства – архитекторы Заха Хадид и Патрик Шумахер, работавшие над проектом Winton еще в 2014 году.
Заха Хадид всегда уделяла огромное внимание математике и геометрии в своих работах, и Винтонская галерея – это первый и последний, к сожалению, ее проект в этой области.

В центре экспозиции – экспериментальный военный самолет «Хэндли Пейдж» 1929 года, который и вдохновил Хадид. Его конструкция повлияла на изучение аэродинамики, механического напряжения и дальнейшее развитие гражданской авиации. Он стал историческим прорывом: безопасность полетов повысилась благодаря новой форме крыла самолета. Вокруг него и была выстроена концепция дизайна математического зала. На воплощение футуристического объекта в жизнь было выделено £7,5 млн.
КОГДА: со среды по воскресенье, с 10:00 по 18:00
ГДЕ: Science Museum, Exhibition Road, London SW7 2DD
БИЛЕТЫ: вход свободный

Выставка «Скрытый Лондон» в Лондонском музее транспорта

Подземный Лондон может оказаться даже интереснее надземного. Лондонский музей транспорта решил приоткрыть завесу тайны, спрятанной под асфальтом, и воссоздал в экспозиции «Скрытый Лондон» заброшенные станции метро и бункеры военного времени.
Здесь можно побывать в убежище Уинстона Черчилля, где он скрывался во время Второй мировой войны, а также в столовой и телефонной станции, где посетители пытаются соединить абонентов. А можно попасть на уже закрытую станцию метро Олдвич (Aldwych) с воссозданными билетными кассами, лифтами и платформами. Здесь выставлены ранее не публиковавшиеся рисунки, объекты и плакаты с заброшенных станций и интереснейшие сведения о том, почему некоторые из них не действуют.

ltmuseum.co.uk

Лондонскую подземку часто использовали в качестве съемочной площадки начиная с 1920-х годов и до наших дней: например, станцию Чаринг-Кросс можно заметить в фильме «007: Координаты «Скайфолл».

Эти и многие другие места разбросаны по городу, поэтому, прежде чем начать открывать «скрытый» Лондон, составьте план, ориентируясь по сайту музея.
КОГДА: до 30 сентября 2023 года, с 10:00 по 18:00 (последний вход в 17:15)
ГДЕ: 39 Wellington Street, Covent Garden, London WC2E 7BB
БИЛЕТЫ: от £16,50 до £18,00, ltmuseum.co.uk/visit/tickets

profile-sample2
Лондон за углом
10-11-2021
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Выжить любой ценой
10-11-2021
profile-sample2
Не скучать! Чем заняться в Лондоне в ноябре
10-11-2021

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