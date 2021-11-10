Не скучать! Чем заняться в Лондоне в ноябре

Лондон никогда не спит, смерть от скуки никому здесь не грозит. Вопрос в том, куда пойти и что выбрать из космического разнообразия ивентов, предлагаемых английской столицей. Мы сделали для вас подборку из 5 мероприятий, куда можно отправиться как парой, так и всей семьей. Некоторые из них уже идут какое-то время (мы просто решили напомнить о них, если вы вдруг забыли), а некоторые ограничены во времени. Так что поехали!

Лондонский джазовый фестиваль EFG (EFG London Jazz Festival)

Ноябрь по давней традиции считается в Лондоне джазовым. В 1992 году несколько независимых музыкальных продюсеров объединились в центр Serious и с тех пор ежегодно радуют меломанов Лондонским джазовым фестивалем EFG (EFG London Jazz Festival. EFG – название банка, спонсирующего музыкальное мероприятие).

В этом году фестиваль проходит с 12 по 21 ноября. В нем участвуют более 2 000 музыкантов из разных стран – как знаменитые на весь мир, так и молодые таланты. Они выступают сразу на нескольких площадках, включая и крупные культурные центры Лондона, такие как Барбикан-центр, Кадоган- и Вигмор-холл, Королевский фестивальный зал Саутбэнка, и небольшие клубы вроде King’s Place, Purcell Room и Omnibus Theater. В день может проходить до 20 концертов. Успеть на все нереально, но на сайте фестиваля можно посмотреть расписание выступлений. Помимо джем-сейшнов, устраиваются мастер-классы, семинары, экспериментальные концерты с необычными музыкальными, инструментальными и тематическими сочетаниями.

Выступления могут быть как платными, так и бесплатными.

КОГДА: с 12 по 21 ноября

«Вкус Лондона» в Табачных доках

Радость гурманов возвращается! Очередной гастрономический фестиваль «Вкус Лондона» (Taste of London) переместился в Табачные доки, откуда открывается восхитительный вид, и готовится встретить гурманов праздничными угощениями накануне Рождества.

Созданные специально для зимы коктейли, живая музыка, отличные развлечения и изысканные блюда наполнят четыре ноябрьских дня.

Здесь можно будет попробовать новые блюда из лучших лондонских ресторанов, включая шри-ланкийский Hoppers, карибский Juici Jerk и итальянский Cin Cin.

Однако фестиваль гораздо шире, чем простая дегустация и наслаждение едой. Здесь можно посмотреть, как готовят блюда профессионалы, поучаствовать в мастер-классах и отточить свои навыки, узнать много нового об уличной еде и о том, как выращивать самим какие-то продукты, а напоследок приобрести кое-что вкусненькое в киосках.

КОГДА: 18 ноября – с 18:00 по 22:30, 19 ноября – с 11:00 по 16:30 и с 18:00 по 22:30, 20 ноября – с 11:00 по 16:30 и с 18:00 по 22:30, 21 ноября – с 12:00 по 17:00

ГДЕ: 50 Porters Walk, Wapping, London E1W 2SF

БИЛЕТЫ: от £12, london.tastefestivals.com/tickets

Выставка легендарных сумок в музее Виктории и Альберта

Кураторы музея собрали более 300 предметов для интереснейшей выставки «Сумки: изнутри и снаружи» (Bags: Inside Out). Экспозиция рассказывает зрителям о форме, функциональности и дизайне сумок со всего света, а также демонстрирует процесс их создания, начиная с XVI века.

Куратор проекта, доктор Люсия Сави, говорит: «От роскошной сумки XVI века, созданной для королевской семьи, до повседневной большой tote bag, экспозиция показывает, как менялись функции, статус, дизайн и производство сумок в мире в течение столетий. Эти портативные, но функциональные аксессуары, скрывающие самое необходимое, всегда интриговали женщин и мужчин своей двойной сутью – как предметы очень личные и публичные одновременно».

Выставка состоит из трех частей:

– «Функциональность и полезность», где демонстрируются исторические экспонаты, к примеру, вышитая сумка для хранения серебряной матрицы Большой печати Англии в годы правления королевы Елизаветы I, красный despatch box Уинстона Черчилля для важных документов, чемодан Louis Vuitton начала ХХ века светской львицы Эмили Грисби;

– «Статус и идентичность» посвящен феномену it-bags. Это дорогие, элитные аксессуары, например, Lady Dior, созданная в честь принцессы Дианы, Hermés Kelly и Birkin, Fendi Baguette и многие другие;

– «Взгляд в будущее», где представлены сумки из необычных и экологичных материалов, как, например, сумка Stella McCartney из выловленного в океане пластика или Elvis and Kresse из старых пожарных шлангов.

КОГДА: до 16 января 2022 года, со среды по воскресенье, с 10:00 по 17:45

ГДЕ: Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, South Kensington, London SW7 2RL

БИЛЕТЫ: £12,00

Математика: галерея Винтона в Музее науки

В Музее науки продолжается выставка, рассказывающая об одном из самых интересных явлений – влиянии математических понятий на повседневность и создание различных предметов. Сотня экспонатов, расположенных на площади 913 кв. м, – предметы дизайна, образцы новейших технологий, инженерного дела и исторические артефакты.

Создатели этого необычного пространства – архитекторы Заха Хадид и Патрик Шумахер, работавшие над проектом Winton еще в 2014 году.

Заха Хадид всегда уделяла огромное внимание математике и геометрии в своих работах, и Винтонская галерея – это первый и последний, к сожалению, ее проект в этой области.

В центре экспозиции – экспериментальный военный самолет «Хэндли Пейдж» 1929 года, который и вдохновил Хадид. Его конструкция повлияла на изучение аэродинамики, механического напряжения и дальнейшее развитие гражданской авиации. Он стал историческим прорывом: безопасность полетов повысилась благодаря новой форме крыла самолета. Вокруг него и была выстроена концепция дизайна математического зала. На воплощение футуристического объекта в жизнь было выделено £7,5 млн.

КОГДА: со среды по воскресенье, с 10:00 по 18:00

ГДЕ: Science Museum, Exhibition Road, London SW7 2DD

БИЛЕТЫ: вход свободный

Выставка «Скрытый Лондон» в Лондонском музее транспорта

Подземный Лондон может оказаться даже интереснее надземного. Лондонский музей транспорта решил приоткрыть завесу тайны, спрятанной под асфальтом, и воссоздал в экспозиции «Скрытый Лондон» заброшенные станции метро и бункеры военного времени.

Здесь можно побывать в убежище Уинстона Черчилля, где он скрывался во время Второй мировой войны, а также в столовой и телефонной станции, где посетители пытаются соединить абонентов. А можно попасть на уже закрытую станцию метро Олдвич (Aldwych) с воссозданными билетными кассами, лифтами и платформами. Здесь выставлены ранее не публиковавшиеся рисунки, объекты и плакаты с заброшенных станций и интереснейшие сведения о том, почему некоторые из них не действуют.

Лондонскую подземку часто использовали в качестве съемочной площадки начиная с 1920-х годов и до наших дней: например, станцию Чаринг-Кросс можно заметить в фильме «007: Координаты «Скайфолл».

Эти и многие другие места разбросаны по городу, поэтому, прежде чем начать открывать «скрытый» Лондон, составьте план, ориентируясь по сайту музея.

КОГДА: до 30 сентября 2023 года, с 10:00 по 18:00 (последний вход в 17:15)

ГДЕ: 39 Wellington Street, Covent Garden, London WC2E 7BB

БИЛЕТЫ: от £16,50 до £18,00, ltmuseum.co.uk/visit/tickets