Pfizer выпустит таблетки от ковида

Препарат станет доступен уже этой зимой

По словам главы британского подразделения фармацевтического гиганта из США Бена Осборна, новый противовирусный препарат для перорального применения значительно снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19, пишет SkyNews. Pfizer осталось получить для своего изобретения соответствующие разрешения, и в начале следующего года таблетки появятся на прилавках аптек Соединенного Королевства. Заявление компании последовало за новостью о том, что на британский рынок в ближайшее время попадет первая в мире антиковидная таблетка – разработка фирмы Merck.

Осборн пояснил, что после промежуточных результатов испытаний его компания «работала в реальном времени с регулирующими органами по всему миру, в том числе с британской MHRA». «Мы планируем подать заявки в скором будущем – в ближайшие недели, – и затем, я надеюсь, при условии их одобрения мы сможем увидеть, что это лекарство станет доступным для населения в самом начале 2022 года», – сказал представитель Pfizer. Также чиновник отметил, что компания уже какое-то время серьезно работает над производством препарата, чтобы «к моменту, когда регуляторы дадут добро, быть полностью готовыми».

Согласно результатам исследований, проведенных с участием 775 взрослых пациентов, разработка Pfizer на 89% снизила риск госпитализации и смерти от ковида по сравнению с теми, кто принимал плацебо. 1% испытуемых потребовалось помещение в стационар. Ни одного летального исхода зафиксировано не было. Ни один из 775 пациентов не был привит, коронавирус у них протекал в легкой или среднетяжелой форме.

Лечение назначалось с учетом наличия у участников исследований предполагаемых хронических патологий, таких как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Наряду с разработкой Merck противоковидная таблетка Pfizer подойдет в первую очередь пациентам с ослабленным здоровьем, чтобы снизить тяжесть течения болезни.