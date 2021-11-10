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Выжить любой ценой

Выжить любой ценой
Фото123rf.com

Анастасия Яковлева

Смогут ли мировые лидеры остановить грядущую климатическую катастрофу?

В Великобритании завершился саммит COP26, на котором главы более 100 государств обсуждали глобальное потепление. Мировым лидерам так и не удалось договориться о том, чтобы повысить взятые на себя обязательства по сокращению парниковых выбросов. Правда, по некоторым вопросам консенсус все же был достигнут – речь идет о сокращении выбросов метана и о противодействии вырубке лесов. Ученые, выступавшие на саммите, были категоричны: если не будет остановлено загрязнение атмосферы, то человечество ждет климатическая катастрофа, предрекли они. Почему же глобальное потепление всего на 1 °C имеет такое огромное значение? Что мы должны знать об этом? И сколько денег собираются выделить на «выживание землян» лидеры государств? 

Обвинения и заявления

Прошедший саммит запомнился многочисленными нападками лидеров друг на друга: они будто играли в словесный пинг-понг, обвиняя друг друга в нарушениях международных норм. Особенно активным оказался президент США Джо Байден: он раскритиковал президента России Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина за то, что те не приехали на саммит. «У этих стран наблюдаются большие экологические трудности, и не посетить саммит было серьезной ошибкой их глав. Как Китай может претендовать на мировое лидерство, если он игнорирует проблемы климата? А в России горит тундра, и Путин ничего не предпринимает», возмутился американский лидер. Кстати, сам Байден рассказал, что США уже к 2030 году на 50% снизят выбросы парниковых газов по сравнению с объемом, зафиксированным в 2005 году.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сегодняшние изменения климата футбольным матчем, в котором люди проигрывают природе со счетом 5:1. Он особо призвал Китай, как одну из стран – загрязнителей атмосферы, соблюдать обязательства по борьбе с потеплением.

Обвинили и Бразилию – за то, что та не борется с вырубкой лесов. А вот Индии досталось за то, что страна не спешит переходить к безуглеродной энергетике. В свою очередь, Японии США, напротив, пообещали финансирование на развитие альтернативных источников энергии.

Индия заявила о том, что к 2030 году достигнет выработки до 500 гигаватт электроэнергии из зеленых источников. «Все же страна с населением 1,3 млрд человек не может игнорировать законы физики, а значит, говорить о нулевых выбросах двуокиси углерода раньше 2070 года нельзя», – сказал премьер-министр Индии. По его словам, на то, чтобы провести только первую реформу энергетики, Индии понадобится около $1 трлн, но таких денег у страны нет.

Что касается России, Владимир Путин в своем видеообращении рассказал о том, что страна планирует добиться углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

«Прорыв Глазго»
«Выпустив пар» и рассказав о своих планах, главы все же приняли ряд важных совместных решений. Итак, среди главных результатов встречи – подписание Декларации о лесах и землепользовании, которая предполагает сотрудничество в процессе предотвращения исчезновения лесов к 2030 году, а также выделение миллиардов долларов на борьбу с глобальным загрязнением воздуха, в том числе благодаря внедрению передовых «зеленых» технологий.
Инициатива по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году не нашла одобрения у стран – основных источников выбросов газов (Индия, Китай, Россия): главы этих государств не присоединились к декларации. А примерно 40 стран договорились помогать друг другу в быстрой разработке и внедрении передовых «зеленых» технологий. Такое решение на саммите даже было названо «Прорывом Глазго».

А есть ли воля?

В свою очередь, Великобритания планирует постепенно отказаться от использования автомобилей с углеводородными двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. «Мы можем прекратить использование угольных электростанций к 2040 году в развивающихся и к 2030 году в более богатых странах, сказал премьер-министр Борис Джонсон. Мы можем посадить сотни миллионов деревьев, триллион это несложно с технологической точки зрения, и остановить, и обратить вспять вырубку лесов к 2030 году. Не только потому, что это красиво, а потому, что это способ восстановить равновесие в природе».

По мнению премьера, развитые страны должны осознавать особую ответственность, которую несут, и помочь другим развивать «чистые» технологии.  Он напомнил, что именно здесь, в Глазго, 250 лет назад Джеймс Ватт изобрел паровую машину, работающую на угле. «Да, друзья мои, мы привели вас в то самое место, где начала тикать машина судного дня», – отметил Джонсон. И хотя в течение 200 лет промышленно развитые страны полностью игнорировали проблему, которую они создавали, теперь они обязаны найти эти средства: $100 млрд в год, которые были обещаны в Париже, чтобы помочь остальному миру перейти на «зеленые» технологии.

Но, по мнению премьера, мир не добьется успеха только за счет государственных расходов. И теперь задача состоит в том, чтобы работать вместе, чтобы помогать друг другу использовать средства – те средства, которые есть для помощи. «Необходимо совместно работать с банками развития, чтобы деньги частного сектора могли поступать точно так же, как, например, частный сектор позволил Великобритании положить конец зависимости от угля, – сказал Джонсон. – У нас есть технологии. Мы можем найти финансирование, и мы должны это сделать, но вопрос в том, есть ли у нас воля…»

123rf.com

Нужна революция

Разговоры о воле предполагают, как водится, принятие категоричных решений. Специалисты ООН уверены: без «зеленой революции» миру не удастся справиться с надвигающимся штормом климатических проблем. По данным ООН, среднегодовая температура по сравнению с опорным 1900 годом выросла почти на 1 °C. По подсчетам экологов, за прошедший год человечество в ходе своей жизнедеятельности и промышленной активности отправило в атмосферу более 52 млрд тонн парниковых газов. Самым грязным посчитали воздух в пакистанском городе Лахор.

В целом, Земля нагревается быстрее, чем ожидали ученые ранее. При этом 2021 год – один из 7 самых жарких за последние 170 лет начиная с 2014 года. Наиболее «горячими» оказались последние 22 года… Именно поэтому, по мнению ученых, миру срочно нужна «зеленая революция» – без нее глобальное потепление грозит планете бедностью и природными катаклизмами. «Потепление вызвано человеком, и только он может его остановить», – говорится в докладе.

…и, конечно, инвестиции
Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде, необходимо срочно увеличить финансирование и расширить внедрение программ адаптации к изменению климата. Несмотря на то что политика и планирование в этой области расширяются, финансирование и реализация все еще далеки от необходимых масштабов. «Стремясь активно сокращать объемы выбросов парниковых газов, мир также должен серьезно изменить отношение к адаптации к изменению климата, – отметила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. – Даже если мы сегодня полностью прекратим выбросы парниковых газов, последствия будут ощущаться еще многие десятки лет. Нужно поэтапное изменение финансирования для уменьшения ущерба и убытков от последствий изменения климата».

По прогнозам ученых, к концу века Земля потеплеет на 2,7 °C. Даже если человечество ограничит потепление до 1,5 или 2 °C, все равно многие климатические угрозы останутся. В соответствии с выводами, сделанными в докладе, расходы на меры адаптации, вероятно, будут более высокими: примерно $140–300 млрд в год к 2030 году и $280–500 млрд к 2050 году только для развивающихся стран. Еще в 2019 году размеры климатического финансирования в развивающиеся страны составляли более $79 млрд. Общие расходы на адаптацию в развивающихся странах в 10 раз превышают существующее госфинансирование мер адаптации.

На мировое экономическое восстановление после COVID-19 было выделено $16,7 трлн, но лишь небольшая часть этих средств была направлена на внедрение мер по борьбе с потеплением. На июнь 2021 года только ⅓ из 66 исследованных стран профинансировали программы защиты от климатических угроз.

Все же успехи в реализации есть – например, в подготовке национальных программ планирования адаптации. Так, около 80% стран приняли по крайней мере один механизм планирования адаптации на национальном уровне, что на 7% больше, чем в 2020 году. А 9% государств, не имеющих такого механизма, приступили к его разработке. При этом 65% государств имеют один или несколько отраслевых планов. А вот согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития, с 2010 по 2019 годы 10 главных стран – инвесторов профинансировали более 2 600 проектов, касающихся «зеленой» энергии. Кроме того, такие проекты привлекают все большие объемы средств.

Несмотря на это, миру все равно требуется дополнительное финансирование. В частности, нужно повысить инвестирование за счет прямых денежных вливаний, включая возможность участия в этом частного сектора. Также авторы доклада считают, что требуется разработать комплексные подходы к программам по борьбе со стихийными бедствиями. Кроме того, страны с развитой экономикой должны оказать поддержку развивающимся странам за счет льготного финансирования.

Так деньги есть?
А между тем, как заявил на саммите Марк Карни, бывший глава Банка Англии, активы экологического финансового альянса Glasgow Financial Alliance for Net Zero, который занимается финансированием «зеленых» источников энергии, уже превысили $130 трлн. 

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