﻿﻿﻿﻿﻿

Война бесконечности

Война бесконечности
Сергей Сычев

Сергей Сычев

«Вечные», США, 2021, режиссер Хлоя Чжао

Marvel не унимается: это только кажется, что Мстители всех победили, а Вселенная наконец-то спасена. И вот на потеху публике выходят сразу десять новых супергероев, которые, как и положено в этой беспрецедентной франшизе, легко и непринужденно вне поля нашего зрения уживались с Железным человеком, Тором и другими личностями в красочных латексных костюмах. Они себя называют просто – Вечные. Потому что живут они действительно вечно. И прошел бы этот кинокомикс мимо искушенного зрителя, если бы не одно обстоятельство: режиссером на проект позвали Хлою Чжао, главного режиссера прошлого года по версии Венецианского МКФ и «Оскара», которая создала действительно выдающийся авторский фильм «Земля кочевников» и совершенно заслуженно получила огромную дозу мирового успеха.

Поэтому уже в первых промороликах «Вечных» синефилы напряженно выискивали приметы фирменного стиля Чжао. Среди них, конечно, тяга к документализму: у нее часто снимаются непрофессиональные актеры или вовсе люди в роли самих себя. За счет этого вымышленной истории сообщается правдоподобие неигрового фильма, сценарий оказывается иногда просто планом съемок без четко прописанного сюжета, а импровизация тут – важнейший элемент повествования. Кроме того, у Чжао совершенно пантеистический взгляд на природу – фактически одного из главных персонажей ее произведений. Плюс социальный месседж, добавляющий публицистической остроты. Все это очень хотелось увидеть в «Вечных», и ради этого даже противники марвеловских суперсказок скупали билеты на первые сеансы нового фильма.

И вот тут настало время для холивара. Критики всего мира объявили фильму войну. Фанаты Marvel объявили блокбастер невероятно затянутым и скучным, ничем не оправдывающим свою трехчасовую продолжительность. Адепты авторского кино задались вопросом, зачем было на этот проект звать Хлою Чжао, если он весь состоит из типично марвеловских клише и здесь практически отсутствует любой намек на индивидуальность. У «Вечных» катастрофически низкий рейтинг критиков на «Томатах» (Rotten Tomatoes) – менее 50%, и это для флагманской диснеевской франшизы большой удар.

Самое же главное – это может оттолкнуть публику от довольно интересного фильма, между прочим, куда более «приветливого» по отношению к нефанатам, чем другие части франшизы. Это вполне цельная и самодостаточная история о нескольких инопланетянах, которых десантом забросили на Землю в незапамятные времена с одной единственной целью: они должны защищать планету от неких девиантов – огромных монстров, способных уничтожить человечество. Вечные – веселые и умные ребята, разделяющие гуманистические ценности, но их самый главный босс из далекого космоса запретил им вмешиваться в людские дрязги и вообще велел держаться потише. Получалось не всегда, и Гильгамеш был у вавилонян всенародным любимцем, в честь воительницы Фины греки воздвигали храмы, превратив ее в Афину, а самый сильный Вечный, крылатый Икарис, стал персонажем известного античного мифа.

Так вот, вряд ли это заслуга Чжао – скорее сценаристов, – но фильм «Вечные» предлагает попытку взгляда на историю человечества с позиции философов. По сути, это продолжение размышлений Таноса, платоника, одержимого идеей высшего блага (и сам Платон с удовольствием так же щелкнул бы пальцем, это точно). Только Вечные должны выбрать более сбалансированную линию поведения, потому что человечество, с их точки зрения, движется к некой высшей цели, и надо, чтобы оно просто выжило. Но забавно, что некоторые этапы прогресса Вечными были форсированы – и каждый раз их ждало разочарование. По большому же счету они что-то вроде концепции спящего Бога, деизма, где Создатель, сотворив мир и людей, уснул, предоставив им самим решать проблемы. Эта теория, с одной стороны, стимулирует людей больше рассчитывать на себя и действовать, не ожидая помощи свыше, с другой же – сообщает их мышлению логичный релятивизм. Если Бог спит – то все позволено. Но Вечные не спят, с дисциплиной у них проблемы, и они часто нарушают принцип невмешательства. А в голову им за многие тысячи лет успели залезть самые разные мысли и по поводу земных аборигенов, и насчет своей миссии на третьей планете от Солнца. Так что по мере приближения часа Х противоречия нарастают, и ясно, что недевианты станут их главным врагом. Не рискуя проспойлерить нечто важное, скажем лишь, что «Вечные» – часть большой идеологической миссии Голливуда по разрушению авторитетов. Массовое кино посвящено тому, что предатели и злодеи сидят наверху, что именно тот, кто отдает приказы, и есть главный вредитель и что нет ничего страшнее, чем любая власть – как на земле, так и на небе. И последних частей бондианы это тоже, кстати, касается.

Понятно, что вся эта показная «левацкость» уже порядком приелась – пафос ее застрял примерно на этапе воззрений Руссо и устарел на триста лет, а противоречий за это время стало только больше, но широкой публике эта позиция по нраву. Однако если есть шанс поразмышлять, то почему бы им не воспользоваться, и «Вечные» дают для этого больше поводов, чем многие их собратья по ультравысокому бюджету. И в этом несомненный плюс фильма, так что три часа – вовсе не так уж много, если не требовать от блокбастера экшена.

А вот от Хлои Чжао – автора здесь, пожалуй, две короткие, но программные сцены. В одной показан секс, что для бесполых марвеловских фильмов – шок и скандал, а в другой в кадре целуются два мужчины, что в данном случае тоже почти манифест. Хотя кто знает – вдруг это не от Чжао, а она тут была свадебным генералом. Но, может, и нестрашно?

profile-sample2
Лондон за углом
10-11-2021
profile-sample2
Выжить любой ценой
10-11-2021
profile-sample2
Не скучать! Чем заняться в Лондоне в ноябре
10-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.