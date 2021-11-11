Джонсон: Британия – не коррумпированная страна

Премьер пообещал защищать демократию

Выступая в Глазго на саммите COP26, глава правительства попытался успокоить общественность после разоблачений относительно личных доходов его коллег по консервативной партии. «Я искренне убежден, что Великобритания далеко не коррумпированная страна, и я не верю, что наши институты поражены взяточничеством», – цитирует политика Би-би-си.

Помимо законотворчества, многие депутаты-консерваторы занимаются оплачиваемой работой. Скандал разгорелся после расследования действий сэра Джеффри Кокса, бывшего генерального прокурора, оказывающего, как выяснилось, юридические услуги частным лицам. Это, а также платное лоббирование (возмездные попытки повлиять на политику правительства) противоречит правилам палаты общин. За неделю до речи в Глазго глава правительства заставил консервативных депутатов поддержать поправку в протоколе, что позволило лоббисту Оуэну Патерсону избежать наказания задним числом.

Борис Джонсон отказался напрямую комментировать дела отдельных членов палаты общин, заявив, что «бывали случаи, когда, к сожалению, депутаты нарушали правила в прошлом, возможно, они делают это и сегодня». «Я хочу, чтобы нечистые на руку парламентарии столкнулись с соответствующими санкциями. Эти случаи должны быть расследованы, а виновники – понести наказание», – прокомментировал премьер-министр.

При этом чиновник отметил: ранее общественность считала, что внешняя работа парламентариев «фактически укрепила британскую демократию». Несмотря на то что столетиями депутаты работали врачами, юристами, солдатами или пожарными и подобная деятельность давала им реальный жизненный опыт, оказание консультаций Джонсон призвал прекратить. «Любой, кто нарушает правила, занимается платной адвокатской деятельностью в палате общин, должен быть наказан», – подытожил премьер.