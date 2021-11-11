Ковент-Гарден готовится к зимним праздникам

Искусственный снег будет соответствовать экостандарту

Излюбленное лондонцами и туристами место для прогулок и шоппинга обещает «белое Рождество». Каждый день в ноябре и декабре мостовую площади и огромную новогоднюю елку будет посыпать искусственным снегом, чтобы жители столицы получили заряд праздничного настроения, пишет портал Secret London.

Сообщается, что искусственный снегопад, благодаря которому рождественские селфи посетителей будут убедительными и по-настоящему праздничными, организован Ковент-Гарденом с учетом всех требований экологической безопасности. Это внушает оптимизм, ведь, судя по метеорологическим прогнозам, рукотворные сугробы будут единственными, которые жители столицы увидят этой зимой.

В преддверии Нового года и Рождества на площади установили самую большую в Лондоне елку, выбранную в том же хозяйстве, откуда к празднику привозят деревья для Букингемского дворца. Высота зеленой красавицы составила 55 футов (без малого 17 метров).

Огромное дерево будет украшено 30 тыс. лампочек и гигантских игрушек. На выполнение этой задачи бригаде из 60 рабочих понадобится 300 часов. Ель будет возвышаться над аркадой Королевского оперного театра и цветочными шпалерами Maison de Fleurs, которые украсят вход в Apple Market. На этой ярмарке будут продаваться изделия британских ремесленников и рождественские подарки. В общей сложности посетителей Ковент-Гардена ослепят 115 тыс. рождественских огней и зеркальных шаров.