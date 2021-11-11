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Неизданную песню The Beatles нашли на чердаке

Неизданную песню The Beatles нашли на чердаке
Фото Flickr

Трек обнаружили от скуки на карантине

На запись в бирмингемском доме 75-летнего композитора Суреша Джоши наткнулся друг, навещавший его во время карантинной изоляции. Радостную для битломанов всего мира новость публикует Би-би-си. Песня под названием «Radhe Shaam» была записана и спродюсирована Джоши в 1968 году. На треке можно услышать барабаны Ринго Старра и гитару Джорджа Харрисона. Запись дали послушать 100 людям в Ливерпульском музее Битлз, и те подтвердили ее подлинность.

Джоши дружил с Харрисоном: именно он познакомил гитариста The Beatles со знаменитым индийским музыкантом Рави Шанкаром, который оказал большое влияние на рок-звезду и научил его играть на ситаре. Композитор работал над музыкой для документального фильма «Восток встречается с Западом» на лондонской студии Trident в Сохо, когда Харрисон и его товарищ по группе Ринго Старр предложили сыграть и записать песню. В то время музыканты отдыхали после записи записи сингла «Hey Jude». В создании трека также принимал участие известный индийский исполнитель классической музыки Аашиш Хан. 

Джоши сетует, что тогда они так и не успели выпустить «Radhe Shaam»: «Время шло, The Beatles распадались, у музыкантов были  проблемы, поэтому никто не хотел издавать эту песню». Суреш назвал режим изоляции «неожиданным благословением»: «Нам с моим другом Дипаком Патаком было нечего делать, я рассказывал ему о дружбе с Харрисоном и студийной сессии. Он предложил поискать мастер-кассету». 

«Песня, в общем, о том, что мы все – одно целое, а мир – наша устрица», – объяснил Джоши свой запутанный текст, написанный в 1968 году во время Лета любви. 

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