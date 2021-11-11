Принц Чарльз наградил Элтона Джона

Певец стал «почетным соратником»

Один из самых известных поп-музыкантов, автор песен «Goodbye Yellow Brick Road», «Rocket Man» и «Candle in the Wind» получил из рук августейшей особы редкую награду, сообщает Reuters. На церемонии в Виндзорском замке певец вступил в Орден Почетных соратников. Медаль этого элитного собрания имеют право носить лишь монарх и 65 других членов.

Элтон Джон получил королевскую награду в знак признания его музыкальной карьеры, длившейся более пяти десятилетий, и его благотворительной деятельности по борьбе со СПИДом. 74-летний музыкант пополнил ряд «почетных соратников» от искусства, среди которых художник Дэвид Хокни, актриса Джуди Денч, музыкант Пол Маккартни и писательница Джоан К. Роулинг. На церемонию он пришел с мужем Дэвидом Фернишем. Элтон опирался на трость: в сентябре музыкант отложил свое европейское турне из-за больной ноги.

Суперпопулярный артист с 1990-х годов занимается благотворительностью. Элтон Джон основал Фонд борьбы со СПИДом, который привлек миллионы фунтов для помощи заболевшим. В 1998 году Елизавета II посвятила певца в рыцари.

Также на церемонии в Виндзорском замке были отмечены заслуги Маркуса Рэшфорда, форварда «Манчестер Юнайтед» и участника сборной Англии. Футболист получил Орден Британской империи из рук принца Уильяма за свою общественную деятельность и борьбу с детской бедностью.