﻿﻿﻿﻿﻿

Принц Чарльз наградил Элтона Джона

Принц Чарльз наградил Элтона Джона
Фото Flickr

Певец стал «почетным соратником»

Один из самых известных поп-музыкантов, автор песен «Goodbye Yellow Brick Road», «Rocket Man» и «Candle in the Wind» получил из рук августейшей особы редкую награду, сообщает Reuters. На церемонии в Виндзорском замке певец вступил в Орден Почетных соратников. Медаль этого элитного собрания имеют право носить лишь монарх и 65 других членов. 

Элтон Джон получил королевскую награду в знак признания его музыкальной карьеры, длившейся более пяти десятилетий, и его благотворительной деятельности по борьбе со СПИДом. 74-летний музыкант пополнил ряд «почетных соратников» от искусства, среди которых художник Дэвид Хокни, актриса Джуди Денч, музыкант Пол Маккартни и писательница Джоан К. Роулинг. На церемонию он пришел с мужем Дэвидом Фернишем. Элтон опирался на трость: в сентябре музыкант отложил свое европейское турне из-за больной ноги. 

Суперпопулярный артист с 1990-х годов занимается благотворительностью. Элтон Джон основал Фонд борьбы со СПИДом, который привлек миллионы фунтов для помощи заболевшим. В 1998 году Елизавета II посвятила певца в рыцари.

Также на церемонии в Виндзорском замке были отмечены заслуги Маркуса Рэшфорда, форварда «Манчестер Юнайтед» и участника сборной Англии. Футболист получил Орден Британской империи из рук принца Уильяма за свою общественную деятельность и борьбу с детской бедностью. 

profile-sample2
Неизданную песню The Beatles нашли на чердаке
11-11-2021
profile-sample2
Принц Чарльз наградил Элтона Джона
11-11-2021
profile-sample2
Суда над Google не будет
11-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.