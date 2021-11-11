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Суда над Google не будет

Суда над Google не будет
Фото Picpedia

Миллиардный иск к интернет-гиганту отклонен

Верховный суд Великобритании заблокировал групповой иск в размере £3,2 млрд ($4,3 млрд). Истцы обвиняли Google в том, что компания якобы незаконно получала личную информацию миллионов пользователей iPhone, – передает Reuters. 

Судьи единогласно удовлетворили апелляцию Google против первого в стране подобного дела о конфиденциальности данных, что повлияет на судьбу ряда аналогичных исков в отношении в том числе Facebook и TikTok. Высшая юридическая инстанция признала, что «потеря контроля над личными данными» сама по себе недостаточна для возбуждения коллективного иска о компенсации.

Ричард Ллойд, активист по защите прав потребителей и бывший директор компании Which?, намеревался изменить британский порядок подачи коллективных исков, включив в него требования о компенсации за предполагаемое неправомерное использование данных, даже если действия ответчика не нанесли истцу очевидных финансовых издержек или иного ущерба. Ллойд утверждал, что Google тайно собрал личные данные более 5 млн пользователей Apple iPhone в период с 2011 по 2012 год, обойдя настройки конфиденциальности в браузере Safari, отслеживал истории посещений в интернете и использовал это в коммерческих целях.

Его адвокат, Джеймс Олдналл из юридической фирмы Milberg, описывая свои эмоции по поводу судебного вердикта, отметил: «Когда корпоративную жадность оценили выше права на неприкосновенность частной жизни, это стало темным днем».

Британский бизнес приветствовал решение Верховного суда. Конфедерация британской промышленности (CBI) заявила, что, если бы делу был дан ход, это ухудшило бы инвестиционный климат в стране. «Судебные разбирательства по поводу использования данных, несомненно, будут продолжаться, но с упором на претензии, согласно которым был нанесен реальный ущерб», – резюмировала Кейт Скотт, партнер юридической фирмы Clifford Chance.

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