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£3,3 млн: киоск в Лондоне продают за рекордную сумму

£3,3 млн: киоск в Лондоне продают за рекордную сумму
Фото Londonist Urban Oddities

Жители столицы прицениваются к крохотной будке

На продажу выставлено здание на островке безопасности на улице Чаринг-Кросс-роуд близ Лестер-сквер. Туристы и завсегдатаи Вест-Энда знают эту постройку как билетную кассу. Объект недвижимости представляет собой небольшое строение на уровне земли с чугунной лестницей, ведущей в более крупный подвал. Площадь первого этажа составляет 250 кв. (23,2 кв. м), нижнего – 1 448 кв. футов (134 кв. м). Предложение обнаружил портал My London в группе «Фейсбука» Londonist Urban Oddities.

Строение рекламируется как «культовый киоск», который доступен для покупки и использования любым бизнесом. Люди немного шокированы ценой и вовсе не удивлены, что здание до сих пор не нашло нового владельца, хотя продается уже как минимум восемь месяцев.

Комментаторы полагают, что ограниченный доступ в подвал станет проблемой. Один человек заметил: «Жаль, что на нижний этаж можно попасть по единственной винтовой лестнице. Никаких дополнительных вентиляционных отверстий и тому подобного тоже не предусмотрено, поэтому ресторан там не устроить. Максимум – коктейль-бар или игорный дом. Киоск слишком мал для чего-либо еще». 

Однако предложение многих взволновало. Комментаторы задумались, нельзя ли преобразовать пространство киоска под «секретное убежище посреди Вест-Энда». Один из них пишет: «Мне нравится это место. Сколько стоит? Я бы хотел тут жить, ха-ха-ха!». «Интересно, можно ли будет устроить лифт, чтобы опускать машину в гараж на цокольном этаже и организовать там жилое помещение, если получить разрешение на строительство», – размышляет другой житель британской столицы.

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