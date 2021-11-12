Ковид оценкам не помеха

Школьники получат фору на экзаменах

Правительство сообщает, что в следующем году английские дети будут заранее предупреждены о содержании некоторых экзаменов. Такое послабление вызвано проблемами, с которыми образовательная система столкнулась за время эпидемии, сообщает Би-би-си. С материалами будущих испытаний можно будет ознакомиться в конце февраля.

Упростят и выпускные GCSE: ученики смогут пользоваться готовыми формулами, уравнениями и расчетами. Образовательным учреждениям рекомендовано сузить школьную программу по таким предметам, как английская литература, история и география.

Другое важное новшество, предлагаемое министерством образования (DfE), – план Б. Ввиду того, что пока неизвестно, как поведет себя коронавирус, финальные испытания могут отменить, но чтобы даже в этом случае школьники не остались без оценок, сдающие GCSE и A-level трижды пройдут пробные экзамены. Согласно плану, они должны быть максимально приближены к настоящим: с ограничением по времени и без использования учебников и конспектов.

Джули Маккалок из Ассоциации руководителей школ и колледжей заявила, что появление плана на случай непредвиденных обстоятельств потребует много дополнительных усилий. По ее словам, новый порядок будет означать, что студентам придется выполнить в четыре раза больше работы: сдать пробные экзамены, которые «будут или не будут засчитываться» при их окончательной оценке, и пройти формальные испытания. «Это далеко от идеала и оказывает на учащихся сильное давление», – отметила Маккалок. При этом представитель ассоциации подчеркнула, что «отсутствие плана Б может привести к повторению хаоса последних двух лет, и поэтому, в целом, он кажется правильным курсом действий», а комплекс мер ей представляется «достаточно разумным».