Рождественскую индейку придется «доставать»

Продуктовый дефицит усиливается

Согласно отраслевым данным, опубликованным Управлением национальной статистики (ONS), повышенный спрос и сокращение предложения привели к недостатку замороженных мясных деликатесов в магазинах. В преддверии зимних праздников уже в начале ноября замороженная индейка отсутствовала или заканчивалась на складах 18% ретейлеров. Отчет анализирует SkyNews.

Эксперты полагают, что ажиотажный спрос был вызван публикациями, в которых мясоперерабатывающая отрасль сетует на нехватку квалифицированных специалистов из-за Брексита и ковидных ограничений. Такие тревожные в предрождественскую пору новости не могли не повлиять на поведение покупателей, которые буквально накинулись на замороженных птиц.

Отмечается дефицит и других товаров, в том числе газированной воды с пониженным содержанием углекислого газа, жаропонижающих, например ибупрофена, и свежей свинины. Нехватка последнего продукта также связана с изменениями на рынке труда. Правительство ослабило иммиграционные требования для рабочих с континента, однако восстановление, которого требовала промышленность, произошло слишком поздно. Из-за недостаточного числа мясников более 6 тыс. туш не попали на полки магазинов.

Пива, свежих овощей и туалетной бумаги – товаров повышенного спроса накануне карантина в марте прошлого года – хватает с запасом: доступность позиций достигнута благодаря способности производителей избегать масштабных сбоев в логистике и справляться с нехваткой рабочей силы. Однако две этих проблемы наблюдаются во всей британской экономике, включая производство, складирование и (в первую очередь) перевозку грузов.