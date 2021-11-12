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Викторианский флешбэк

Викторианский флешбэк
Фото Tumblr

Британцы болеют цингой

Почти у двухсот жителей Соединенного Королевства в 2020 году диагностировали болезнь пиратов и золотоискателей. Об этом заявил представитель Теневого кабинета Джонатан Эшворт. Согласно статистике NHS, после прихода к власти консерваторов, за десять лет, число цинготных пациентов выросло вдвое, цитирует оппозиционера The Mirror. 

Цинга – тяжелая форма дефицита витамина С. Патологическое состояние приводит к усталости, слабости, отеку конечностей и выпадению зубов. От этой болезни в XIV–XIX веках страдали и гибли мореплаватели, путешественники и солдаты в дальних уголках империи, те, чей скудный рацион состоял из солонины и сухарей. Число больных выросло с 82 в 20102011 годах до 171 в 2020 году. В 2021 году эти показатели пока относительно низкие.

Статистика также показывает, что за десятилетие правления тори также вдвое увеличилось количество госпитализаций с диагнозом «хроническое недоедание». В 2010/2011 финансовом году 4 657 голодных пациентов отправили в больницу. К 2020/2021 году их число выросло до 10 109. Также увеличилось количество людей, вынужденных получать благотворительные продуктовые наборы: в 2010–2011 годах 61 000 человек нуждались в раздаче еды, десятилетие спустя эта цифра составляет 2 500 000, что на треть больше, чем в прошлом году. 

Читатели The Mirror совершенно обескуражены известиями. Для большинства из них цинга сродни желтой лихорадке, порке матросов и работным домам, то есть ужасам, о которых они читали в романах викторианской эпохи. В разговоре с изданием Джонатан Эшворт заявил: «Нищета ведет к росту заболеваемости, а болезнь уводит в ловушку бедности. Обещания правительства «повысить уровень жизни» разоблачаются практикой как совершенно пустые. В то время как бедняков становится больше, тори отказываются бороться с голодом в обществе».

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