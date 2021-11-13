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«Золотой Единорог – 2021»

«Золотой Единорог – 2021»

5 декабря в лондонском Theatre Royal Haymarket состоится вручение ежегодной премии «Золотой Единорог (Golden Unicorn Awards) – 2021».

«Золотой Единорог» – это премия за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. Награда будет вручена в пятый раз. В предыдущие годы обладателями «Золотого Единорога» за лучший фильм становились Сергей Ливнев («Ван Гоги», 2019), Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», 2018), Андрей Звягинцев («Нелюбовь», 2017), Кирилл Серебренников («Ученик», 2016). В 2020 году премия не вручалась.
Основатель и генеральный продюсер премии «Золотой Единорог» Филип Перкон: «Премия в этом году особенная, потому что в ней представлены фильмы сразу за два года, а это серьезно обострило конкуренцию. Наш европейский номинационный комитет проделал огромную работу – отсмотрел более 400 картин. Нами руководил принцип справедливости, не позволявший нам игнорировать достижения прошлого, пандемийного, года, когда нам пришлось отменить проведение мероприятия. Теперь шорт-лист переходит в руки авторитетного международного жюри, которое сделает свой выбор, но каким бы он ни был, мы уверены, что сам список номинаций – это достойная репрезентация современного российского кино через призму западного зрителя».

В номинациях на «Золотой Единорог – 2021» представлены фильмы за 2020 и 2021 годы:

Лучший фильм/Best Film:

«Капитан Волкогонов бежал», режиссеры Н. Меркулова, А. Чупов;

«Доктор Лиза», режиссер О. Карас;

«Джетлаг», режиссер М. Идов;

«Пальмира», режиссер И. Болотников;

«Портрет незнакомца», режиссер С. Осипьян;

«Общага», режиссер Р. Васьянов;

«Клятва», режиссер Р. Нестеренко.

Лучший сценарий/Best Screenplay:

«Капитан Волкогонов бежал», авторы сценария Н. Меркулова, А. Чупов, М. Таниэль;

«Петровы в гриппе», автор сценария К. Серебренников;

«Портрет незнакомца», авторы сценария А. Лунгин, С. Осипьян, К. Кияшко;

«Француз», автор сценария А. Смирнов.

Лучший Актер/Best Actor:

Юрий Борисов – «Капитан Волконогов бежал»;

Мераб Нинидзе – «Дело»;

Семен Серзин – «Петровы в гриппе»;

Константин Хабенский – «Трое»;

Петр Скворцов – «Когда она приходит».

Лучшая Актриса/Best Actress:

Светлана Ходченкова – «Другое имя»;

Екатерина Агеева – «Фея»;

Чулпан Хаматова – «Петровы в гриппе»;

Виктория Исакова – «Трое»;

Марина Васильева – «Общага»;

Марианна Спивак – «Цой».

Лучший восходящий талант/Best Emerging Talent:

Филипп Юрьев – «Китобой»;

Полина Гухман – «Маша»;

Илья Сигалов – «Маленький воин»;

Александр Цой – «Когда она приходит».

Лучший дебют/Best Debut:

«Земля Эльзы», режиссер Ю. Колесник;

«Иваново счастье», режиссер И. Соснин;

«Маленький воин», режиссер И. Ермолов;

«Общага», режиссер Р. Васьянов.

Лучший иностранный фильм с российской тематикой/ Best Foreign Film with a Russian connection:

«Кровопийцы», режиссер Ю. Радльмаейр (Германия);

«Имморталист», режиссер В. Козлов (США);

«Так называемая любовь. Красное», режиссер Д. Силов (Латвия).

Лучший документальный фильм о России/Best Foreign Documentary About Russia:

«Будьте здоровы!», режиссер Т. Чистова (Польша);

«Борис Волков: русский отец канадского балета», режиссер М. Кравчинский (Канада);

«Кунашир», режиссер В. Козлов (Франция);

«Олег», режиссер Н. Тасс (США);

«Спасая Север», режиссер Дж. Митчелл Джонсон (США).

Лучший анимационный фильм/Best Animation Film:

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии», режиссер А. Цицилин;

«Огонек-огниво», режиссер К. Щекин;

«Нос, или Заговор «не таких», режиссер А. Хржановский.

Лучший документальный фильм/Best Documentary:

«Мальчик», режиссер В. Акимов;

«Амурская голгофа», режиссер Ю. Серьгина;

«RESUSCITATION», режиссеры С. Ставинов, А. Тимощенко;

«Лист ожидания», режиссер Н. Маханько;

«Нерка. Рыба красная», режиссеры В. Гришин, Д. Шпиленок.

Лучший короткометражный фильм/Best Short:

«После нас», режиссер И. Цгоева;

«Чернильное море», режиссер И. Соснин;

«Высшие уровни», режиссеры А. Сапрыкин, Е. Герм-Уварова;

«Обещания», режиссер Л. Влади;

«Белый гетеросексуальный мужчина», режиссер Г. Росс;

«Сестра», режиссер А. Доценко.

Председателем Международного жюри «Золотой Единорог – 2021» стала одна из ведущих кинокритиков Великобритании, телеведущая Анна Смит (Anna Smith) – экс-президент UK Critics’ Circle, ведущая подкаста Girls On Film. Она постоянно сотрудничает как кинокритик с BBC News, Sky News, BBC Radio, Deadline Hollywood, Time Out London, Metro UK, The Guardian, Sight & Sound, Empire и др. Также является топовым критиком на Rotten Tomatoes. Анна Смит: «Как критик, я с удовольствием смотрю глубокие, интересные работы из России, от современных драм о поиске себя до захватывающих триллеров. Я с удовольствием приняла приглашение стать председателем жюри, но, если честно, я готова была согласиться, уже просто услышав название – «Золотой Единорог».

В Международное жюри «Золотой Единорог – 2021» вошли:
Дэвид Мартинеc (David Martinez) – продюсер одного из важнейших независимых кинофестивалей в мире, Raindance Film Festival;

Дэвид Келли (David Kelly) – продюсер («Бури Джереми Томаса», реж. М. Казинс, 2021, «Две женщины», реж. В. Глаголева, 2014, «Я нанял убийцу», реж. А. Каурисмяки, 1990);

Розалинд Элиазар (Rozalind Eleazar) – актриса («История Дэвида Копперфилда», 2019, сериал «Говардс-Энд», 2017–2018). В 2020 стала обладательницей премии Кларенса Дервента за роль Елены в спектакле «Дядя Ваня» в Вест-Энде;

Доля Гавански (Dolya Gavanski) – актриса, режиссер, сценарист, продюсер. Снималась как актриса в фильмах «В краю крови и меда» (реж. А. Джоли), «Путешествие» (реж. М. Уинтерботтом), «Такой же предатель, как и мы» (реж. С. Уайт) и др. Сняла как режиссер документальные фильмы «Golos: украинские голоса» и «Женский день» про историю праздника 8 Марта. Играет «cамую сильную женщину» Зарю (из России) во всемирно успешной видеоигре «OVERWATCH»;

Майя Санбар (Maya Sanbar) – режиссер, продюсер («Акварель», реж. В. Косаковский, 2018, «Обязательство», реж. А. Закир, 2017, «Фрик-шоу», реж. Т. Стайлер, 2017, «Идол», реж. Х. Абу-Ассад, 2015, «Когда я тебя увидел», реж. А. Закир, 2012, и др.;

Оливия Лихтенштейн (Olivia Lichtenstein) – режиссер, продюсер. Лауреат премии Международной ассоциации документалистов 2000 года за фильм «Гулаг» про узников сталинских лагерей, победитель кинофестиваля в Филадельфии 2018 года с документальным биографическим фильмом «Тедди Пендерграсс: Если ты меня не знаешь» и лауреат премии BAFTA-1995 за документальный фильм «Тихие близнецы: без моей тени»;

Михаил Елкин (Michael Elkin) – актер, режиссер. Сыграл 17 ролей (фильмы «По ту сторону: добраться до Дюнкерка», реж. Б. Мол, 2020, «Хулиган сбежал с русской работы», реж. Н. Винтер, 2018, «Остановившаяся жизнь», реж. У. Пазолини, 2013, и др.). В 2010 году стал соучредителем Up Stream Films и как продюсер, автор сценария и режиссер сделал свой дебютный фильм – короткометражный хоррор Banshee. Недавно основал компанию ELK Entertainment, завершает производство первого полнометражного фильма The Lawton Project;

Стив Фюрст (Steve Furst) – актер и стендап-комик. Постоянный актер второго плана в сериале Little Britain. Сыграл множество ролей на телевидении в шоу Rock Profiles (BBC), Bodies (BBC), The Armstrong and Miller Show (C4), Absolute Power (BBC), Bill (ITV), Born and Bred (BBC), Friday Night Dinner (C4) и многих других. Три серии ситкома «Легенды о Дике и Доме» были номинированы на премию BAFTA. Также снялся в фильмах St Trinians 1 и 2, Chalet Girl, Walk Like A Panther для 20th Century Fox. Много работает в лондонских театрах;

Виктор Дженкинс (Victor Jenkins) – член Гильдии кастинг-директоров Великобритании, кастинг-директор известных фильмов и сериалов, в том числе «Убийство на пляже», «Дрянь», «Мир в огне». Из последних работ – сериал Питера Козмински The Undeclared War, в котором одну из главных ролей сыграл российский актер Герман Сегал;

Джеймс Хэкинг (James Hacking) – писатель, режиссер и продюсер, член Британской киноакадемии. Ради своей любви к кино оставил карьеру финансиста и поступил в Калифорнийский университет, чтобы изучать сценарное мастерство. Затем он работал на разные кинокомпании, включая Castle Rock и Village Roadshow. Его первый короткометражный фильм участвовал в фестивале Dances With Films. Вернувшись в Лондон, написал, спродюсировал и снял как режиссер свой первый полнометражный фильм Love’s Kitchen, в котором приняли участие множество известных актеров: Дугрей Скотт, Клэр Форлани, Гордон Рамзи и другие. В настоящее время является продюсером предстоящего биографического фильма о Джордже Майкле;

Марин Танги (Marine Tanguy) – арт-дилер. Получив образование во Франции, переехала в Лондон, где проходила стажировку в The Culture Show на BBC. В возрасте 21 года руководила своей первой галереей Outsider’s Gallery в лондонском районе Сохо. Два года спустя, в апреле 2014 года, открыла галерею De Re в Лос-Анджелесе. В июне 2015 года основала агентство MTArt – первое в мире агентство художников. Помимо инвестиций в художников, агентство MTArt также сотрудничает с такими брендами, как Aston Martin, Christie’s, Chloé, Mayor of London, Network Rail, а также с Лувром в рамках специальных проектов;

Адам Морс (Adam Morse) – актер, режиссер, сценарист и продюсер. Сыграл в кино 9 ролей (в частности, в фильме «Великий герцог Корсики» с Тимоти Споллом и Питером Стормаре в главных ролях, реж. Д. Грэхэм, 2021). В 2018 снял как режиссер и автор сценария фильм LUCID с Билли Зейном в главной роли;

Кармела Корбет (Carmela Corbett) – актриса, сценарист, продюсер, певица. Работала на сцене крупных театров лондонского Вест-Энда, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. На экране появилась в роли Лолы в сериале BBC «Под прикрытием» и в последнем сезоне популярного сериала «Безумцы». В 2007 Кармела выступала как певица на частном праздновании дня рождения королевы Елизаветы II в Виндзорском замке. В октябре 2020 года написала, спродюсировала и сыграла главную роль в британском короткометражном фильме «Ее Величество». Фильм получил награду за лучший сценарий на Пражском международном фестивале инди-фильмов 2021 года и представлен на соискание премий «Оскар» и BAFTA;

Вера Грациадей (Vera Graziadei) – актриса, режиссер, продюсер, сценарист. Выпускница Лондонской школы экономики (LSE) и Лондонской академии музыки и драматического искусства (LAMDA). Первой работой Веры на экране стало безымянное появление в фильме Альфонсо Куарона «Дитя человеческое», 2006. Сыграла 25 ролей в кино, на телевидении, в театре и на радио, среди которых Неточка Незванова в одноименном фильме 2013 года и одна из главных ролей в фильме They Who Surround Us. Сняла как режиссер несколько короткометражных фильмов, удостоенных различных наград. Является сопродюсером фильма The Book of Vision с Чарльзом Дэнсом и Лоттой Вербик в главных ролях, генеральным продюсером которого стал Терренс Малик. Фильм открывал Неделю критиков на Венецианском кинофестивале 2020 года.

2 из 11 номинаций посвящены зарубежным фильмам о России или фильмам, имеющих отношение к России, ее культуре, истории, литературе. Фильмы в этой категории судит жюри из российских кинематографистов. Председателем российского жюри в этом году стала актриса, режиссер, сценарист продюсер Алиса Хазанова.

В российское жюри вошли:
Алиса Хазанова – председатель жюри, актриса, режиссер, сценарист, продюсер. В прошлом – артистка балета Большого театра и балетмейстер. В кино дебютировала в 2005 году, сыграв в короткометражном фильме Николая Хомерики «Вдвоем», а затем в двух его полнометражных фильмах «Сказка про темноту» и «977». Все эти работы были представлены в официальной программе Каннского фестиваля. Сегодня в ее актерской фильмографии – 32 фильма и сериала, среди которых «Последний министр», «Гроза», «Юморист», «Краткий курс счастливой жизни», «Сказка про темноту» и др. Также сыграла Элис Драблоу в хорроре «Женщина в черном», 2012, главную роль в котором исполнил Дэниел Рэдклифф. Много работает в театре. В 2017 году дебютировала как режиссер, сценарист и продюсер с фильмом «Осколки». В настоящее время работает над вторым режиссерским проектом – триллером «Белый список»;

Денис Катаев – журналист, сценарист, продюсер и ведущий телеканала «Дождь», кандидат политических наук. Регулярно сотрудничает как автор с множеством изданий – «Искусство кино», GQ, Esquire и др. Дебютировал в кино в 2016 году, написав сценарий (совместно с Г.Черепановым) к фильму «23.59». В 2021 году вместе с А. Желновым стал автором сценария документального фильма «Бондарчук. Battle»;

Иева Андреевайте – актриса. Снялась более чем в 30 фильмах в России, Украине и Великобритании, среди которых «Стартап», «Зеленая карета», «Он – дракон», «Штрафник», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Дорогой папа», а также исполнила роль учительницы в фильме «Хороший мальчик» режиссера Оксаны Карас, который стал победителем фестиваля «Кинотавр» и имел успех в прокате;

Олег Асадулин, режиссер, сценарист, продюсер, клипмейкер. В России получил образование художника, после чего уехал в Германию, где закончил режиссерское отделение Института кино и телевидения. В Германии снимал рекламу, видеоклипы и несколько короткометражных фильмов. Сегодня в его фильмографии – 20 фильмов, среди которых «Фобос. Клуб страха», «Темный мир. Равновесие», «Зеленая карета», «Смертельные иллюзии» сериала «Закрытая школа» и др.

Премия «Золотой Единорог» будет вручена в рамках Russian Film Week – большого фестиваля российского кино, в котором в этом году представлено более 40 фильмов. Это лидеры проката и фестивальные хиты, анимация, документалистика и короткометражки.

Сайт Golden Unicorn https://www.goldenunicornaward.com.
Сайт Russian Film Week https://www.russianfilmweek.org.

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