Антиваксеры против Tesco

Им не понравился Санта-Клаус с QR-кодом

Противники вакцинации пообещали бойкотировать сеть супермаркетов Tesco после того, как в рекламе торговой сети рождественский дед показал на мобильном телефоне пограничному контролю свое свидетельство о вакцинации, – сообщает The Mirror.

Полутораминутный ролик собрал сотни тысяч просмотров в интернете и получил положительные отзывы некоторых пользователей, одобривших месседж о том, что ничто не помешает отметить Рождество в этом году. Это вызвало негативную реакцию среди антиваксеров, которые намерены объявить бойкот ретейлеру. После выхода рекламы в Twitter набрал популярность хэштег «#BoycottTesco».

Негодующие пользователи раскритиковали сцену, в которой телерепортер сообщает потрясенным зрителям, что рождественского волшебника, «возможно, придется поместить на изоляцию», прежде чем детвора сможет получить его подарки. Несмотря на опасения журналиста, Санта-Клаус не задерживается на карантине, подтвердив пограничникам, что он дважды подвергся вакцинации.

Некоторые антиваксеры в знак протеста опубликовали фотографии порванных клубных карт Tesco. Одна женщина оставила комментарий под рекламой, опубликованной в официальном аккаунте Tesco в Twitter: «Это больно. Прививочные паспорта и карантин – это не шутки. Пожалуйста, не трогайте Рождество».

С начала эпидемии китайским коронавирусом заболело более 9,5 млн британцев. От инфекции погибло более 142 тыс. человек. Соединенное Королевство остается в числе лидеров по заболеваемости COVID-19.