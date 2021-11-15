Кокаин нашли под луком

Под Ла-Маншем нашли наркоклад

Крупная партия запрещенного препарата была обнаружена при попытке контрабанды в Соединенное Королевство. В тоннеле под Английским каналом был задержан грузовик, перевозивший из Европы 418 кг порошка, скрытого под коробками с замороженными луковыми кольцами, сообщает Би-би-си.

30-летнему Петру Пеженовскому из Мазовецкого воеводства Восточной Польши, водителю фуры, предъявлены обвинения. До 13 декабря предполагаемый контрабандист будет содержаться под стражей. Если ориентироваться по расценкам уличных наркоторговцев, груз, который он перевозил, стоит £33 млн.

Соединенное Королевство – крупнейший во всем европейском регионе потребитель кокаина и крэка (курительной смеси, состоящей из алкалоида листьев коки и соды). Этот статус Британия сохранила даже после Брексита, а эпидемия лишь усилила позиции организованной преступности. Согласно отчету о тенденциях в употреблении запрещенных наркотиков, как минимум 5,3% английских граждан в возрасте от 15 до 34 лет употребляли кокаин в 2018 году (последнем, по которому опубликована статистика). Власти Великобритании сообщали о примерно половине из 15 тыс. европейских обращений наркопотребителей за медицинской помощью, связанной с ингаляцией соединений кокаина.

Чистота препарата, продаваемого на британских улицах в 20-х годах XXI века, выше, чем когда-либо. Объемы контрабандного кокаина поражают воображение. В 2018 году торговцев и курьеров на континенте и островах задержали 110 тыс. раз. Общий объем арестованного «наркотика богемы» превысил 181 тонну.